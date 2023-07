Para Leonardo Valadez García, Mr. Imperio México 2023, “es tiempo que la belleza masculina sea reconocida, ya que requiere de mucho esfuerzo, dedicación y cuidado en uno mismo”, dijo el también ex Mr. Model Coahuila.

Mr. Imperio México es una franquicia que dirige el duranguense Eddy Vázquez y su actual representante mexicano para el concurso internacional agregó además a este matutino que “se tiene que reflejar el tener un buen estilo de vida, donde la prioridad sea la salud física, mental y la integridad que cada quien debería valorar mucho. Por eso me motiva más servir de motivación para mejorar, ya que algunos jóvenes no tienen el apoyo o no sienten motivación para querer perseguir un sueño o mejorar personalmente”.

Leonardo Valadez García es Mr. Imperio México 2023 / Foto: cortesía | Mr. Imperio

Dijo que para este proceso los amigos significan mucho en su vida, ya que es lo que los orilla a las buenas o malas prácticas, "aunque uno siempre debe de ser objetivo en lo que quiere y saber que de que se puede, se puede y todos unidos por ser mejores”.

Leonardo tiene 26 años de edad y es Ingeniero en Sistemas, Técnico de Red y Técnico en Administración de Empresas, su familia se encuentra por sus papás Abel Valadez de la Torre e Irma García Ramírez, su hermano se llama Abel y sus hermanas Janeth y Allyashira Valadez García, además de seis sobrinitos que tiene.

Para él ganar esta competencia y tener la oportunidad de representar a México “no es solo un logro, sino más bien una motivación para seguir avanzando personalmente y motivar a los demás a que lo hagan, cada quien persigue un sueño y es bonito apoyar a lograrlo por la satisfacción de haberse esforzado por lograrlo”, dijo.

Agregó que “espero seguir acumulando más con una sonrisa a la vida, que es lo que siempre me caracteriza, a un mal momento; una sonrisa, y bueno una más grande, para no perder la costumbre, siempre es primordial. Este título aparte de mi familia también se lo dedico a mi novia: Nancy Carolina Gutiérrez Cortés, la cual siempre me ha apoyado en todo y se ha alegrado de que yo logre mis sueños y claro si requiere de mi apoyo yo también lo haré por ella”.

El concurso internacional será en Ciudad de México, “en el cual voy con mayor entusiasmo y energía, aparte de querer ganar, vengo a mostrar el orgullo que se siente representar a tu familia, a tu gente, a tu estado y a tu país en el internacional y así motivar a todas las personas que tengan su objetivo claro y sus metas siempre en prioridad para que vean que todo se puede si se quiere y más cuando lo haces con el corazón”, declaró.

A Leonardo le gusta mucho el deporte en cualquier ámbito, aunque prefiere el futbol, acudir al gimnasio y el beisbol.

Siente mucha predilección por áreas como el turismo, la tecnología y la infraestructura tanto moderna como antigua, siempre se ha sentido atraído por la ciencia y el misterio de lo nuevo.

Él afirma que “tengo buenos principios que gracias a mi familia he forjado y lo sigo haciendo, me gusta el respeto y la convivencia entre personas, así como su diversidad de pensamientos, etc., sobre la comida me gustan las verduras y las frutas todas en general (no hay ninguna que no me guste) los platillos que me gustan son los mariscos, las albóndigas y los cortes”, finalizó.