Mesa Redonda Panamericana celebra el Día de las Américas

El pasado 17 de abril del 2024, las damas que conforman la asociación Mesa Redonda Panamericana de Durango se reunieron bajo la dirección de su directora, la señora Martha Rincón Arredondo, para conmemorar el Día de las Américas.

Fue en la casa sede en donde las demás se congregaron para realizar esta celebración anual que tiene lugar el 14 de abril en todas las repúblicas americanas, como símbolo de su soberanía y de su unión voluntaria en una comunidad continental. Cada año, sea por promulgación presidencial o legislativa, esta celebración es conmemorada en ciudades, pueblos y comunidades.

En la celebración estuvo presente la socia Olga Yolanda Soto Chaidez , Graciela Torres Ortega, María Luisa Acosta de Rodríguez , Norma Herrera de Flores, Leticia Ramírez y Edith Morales Noriegay, quienes entonaron con respeto los honores a la bandera de México.

Fue en la casa sede en donde se congregaron las damas./ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Llena de orgullo y emoción, la señora Teresita de Jesús Nogueira de Estrada, fue la encargada de hacer la lectura a la oración, lema y canto panamericano que rige a la asociación Mesa Redonda Panamericana de Durango.

Uno de los momentos más importante y emblemáticos fue el desfile de banderas, a cargo de las socias Rosalina Ramírez, Elizabeth Coto y Norma Herreray, quienes portaron con respeto los colores representativos.

Portaron con respeto los colores representativos./ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Durante el emotivo evento se realizó una conferencia magistral a cargo de la socia Perla Valdez Rincón, quien enfatizo en la importancia de esta conmemoración, su significado, libertadores, países que la conforman, bandera y el Himno Panamericano de una forma extraordinaria, recibiendo muchas felicitaciones por las socias e invitados.

Para hacer el momento más espacial, el becario Gerardo Hernández Ríos, quien culmino sus estudios de medicina, ofreció unas palabras a las presentes, en las cuales agradeció el apoyo que recibió de esta asociación.

Becarios realizaron el emblemático desfile de banderas./ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Por su parte de la señora Sonia Flores de Cisneros hizo entrega de los apoyos que otorga la asociación a los becarios. Durante el evento, las socias tuvieron la oportunidad de convivir con ellos conocerlos más, constatar sus avances académicos y su formación profesional y personal.

Para hacer el momento más ameno los presentes disfrutaron de una exquisita merienda ofrecida por las socias Sonia Flores de Cisneros, María Teresa Gándara de Rodríguez y Flor Franklin de Cadena , todo en un ambiente de amistad y cordialidad, además de disfrutar de la la música de las Américas.

Esta celebración es conmemorada en ciudades, pueblos y comunidades./ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Ya entrada la tarde noche, la directora Martha Rincón Arredondo agradeció la participación tan puntual de la mesa directiva, de los diferentes Comités que la acompañan y que en cada sesión participan de manera precisa, resaltando la importancia de la asistencia de las socias, e invitándolas a seguir trabajando en armonía por esta gran asociación, recordando siempre su lema.

“Una para todas, Todas para una”

One for all and one for all “