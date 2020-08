Paola Castillo: no hay nada más contagioso que el amor

"No hay nada mas contagioso, que el amor” sin duda esta palabra, amor, ha sido la vacuna para el alma contra el Covid-19. Este año 2020, ha provocado un desequilibrio en la humanidad”, fueron las primeras reflexiones de la conductora de televisión Paola Castillo.

Agregó que “enfrentándonos cara a cara con nuestros peores miedos, la pérdida brutal en la economía, el hecho de no poder emprender, el posponer viajes o fechas importantes de celebración, así como el encierro y las cifras altas y rápidas de la propagación del virus. Coronavirus, el mal que llego y cambio nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar y de sentir. Los meses han pasado y la pandemia nos ha obligado a un confinamiento, no grato, pero si necesario. Y al decir necesario me refiero al lado amable de este virus, que nos hizo volver a prestar atención a los pequeños detalles, a valorar el tiempo. A darnos cuenta que el tiempo vale oro y que no existe lugar más seguro que nuestro hogar”.

Foto: Cortesía |

La conductora del segmento del clima en Canal 12 dijo que “estar en familia es nuestra salvación, saber que alguien nos espera para reinventarnos, cuidarnos mutuamente y aprender a conocernos mejor, a escuchar, a observar y a amar a nuestros seres queridos, nos ha creado el mejor escudo y nos ha transformado en personas valientes con optimismo y seguridad. Aprendiendo a entender que las cosas que valen realmente la pena requieren de paciencia, de tiempo y de cariño. Que todo se basa en el núcleo familiar, que al salir de esta pandemia, seremos completamente diferentes, más seguros, más amables y más atentos con todos los que nos rodean. Porque la perdida en la humanidad ha sido devastadora y duele pero no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante”.

El nombre completo de nuestra entrevistada es Paola Nohemí Castillo Soto, nació en Durango, Dgo. “Pero pase mi infancia y parte de mi adolescencia en el municipio de Indé. Mi chiquito, pero ruidoso, Indé. Desde pequeña mis habilidades escénicas fueron muy notorias, mi inclinación al arte y la música sobresalían. Siempre fui una niña muy dedicada en la escuela, muy creativa y disciplinada. Pero si tenía que elegir entre matemáticas y español, elegía artísticas. Desde el kínder ya declamaba siempre para fechas importantes, desde muy chiquita me familiarice con el micrófono ya que mis papas me alentaban a ello. Mi papá a quien admiro y respeto, porque fue mi primer maestro se llama Heriberto Castillo Méndez, mi mamá a quien amo con mi corazón se llama Nohemí Fátima Soto Silva. Soy la más pequeña de mis hermanos, el mayor se llama Erick y la de en medio se llama Lupita. Mi familia es muy chiquita pero a finales del 2019 creció ya que nació mi primogénito Carlos Rafael Nevárez Castillo. Cuando vi su carita, entendí en segundos que mi misión era dar amor después de dar vida. Y ahora tengo mi propia familia, junto a mi esposo el Dr. Carlos Nevárez, quien es el mejor papá para Carlitos y Ximena. Hemos formado un excelente equipo, he aprendido tanto en esta etapa de mi vida y es mi etapa favorita, porque con su apoyo me he convertido en una mejor versión, como mujer, esposa, mamá y ahora ejerciendo mi profesión que tanto me apasiona y disfruto. Me siento hasta ahorita, muy afortunada porque pude cumplir mi sueño de trabajar en lo que más me gusta la conducción. A los 19 años fue mi primera participación en televisión y radio. Recuerdo que fue lo más emocionante y menos difícil en mi vida. Acabo de cumplir 10 años de experiencia en este ramo”.

Foto: Cortesía |

Paola es Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, con acentuación en Periodismo. Su primer casting fue para Tv Azteca “donde afortunadamente fui la ganadora, así que estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Después me incorporé a otra televisora donde me asignaron como “Chica del clima” ahí me di a conocer con otra perspectiva, cambio de imagen, pero siempre con el profesionalismo que me caracteriza. Tuve grandes profesores de la meteorología, además en esa temporada alternaba mi trabajo de televisión, administrando una escuela de aviación, donde se me dio la oportunidad de conocer a fondo la terminología de la materia. Siempre he sido muy autodidacta entonces palabra que no entiendo, me doy a la tarea de investigar y preguntar a las personas indicadas. Además de ser la chica del clima, trabajé como locutora, esta participación me hizo desarrollarme y conocer personas a quienes les aprendí el arte del habla. Luego participé en un programa matutino Corte Miscelánea, saliendo de mi zona de confort para trabajar en equipo. La verdad disfruté mucho mi etapa como co-conductora, aprendí a trabajar en otras áreas, generando contenido, y se me permitió conocer una forma y estilo diferente para televisión. Actualmente me desempeño en Canal 12 como presentadora del clima en las tres ediciones de las noticias. Estoy muy feliz haciendo lo que me gusta, trabajar en esta empresa me ha dado la seguridad que necesitaba para retomar mi carrera, después de mi embarazo. Aquí me han dado la confianza necesaria para seguir adelante, su apoyo incondicional me hace exigirme más día con día para realizar mi trabajo de excelencia”.

A Paola le encanta despertar y ver esa carita de 8 meses diciéndole mamá, “él me da la energía necesaria para reinventarme a cada momento. Soy una romántica empedernida, siempre voy a creer en el amor, porque este no tiene que ser siempre perfecto. Adoro las películas de románticas, mi favorita es “One day” Siempre el mismo día. Con mi actriz preferida Anne Hathaway. Mi color favorito es el rosa, en todo, ropa y maquillaje. Mi comida preferida es el pollo en todas sus versiones. Adoro bailar, salir a caminar, hacer ejercicio, tomar mucha agua y cuidarme. Actualmente tengo una sala de cuidado corporal, en mi experiencia siento que las mujeres debemos consentirnos siempre, vernos bellas, ser prioridad ya que si nos sentimos y nos vemos bien podremos cuidar mejor de los demás”.

Foto: Cortesía

Por último dijo que “todo comienza en nuestra mente, creo mucho en el poder de la atracción, si los sueñas aunque sea muy fantasioso, puede materializarse. A mí algo que me da mucha paz es generar en las personas comodidad y confianza, quiero seguir siendo un modelo de persona real, con ideales firmes y actitud de consistencia para lograr siempre la mejor versión de mí. Inspirar, en cosas lindas, que toquen tu corazón, ser más noble cada día, porque eso provoca un gran impacto en el mundo. Si hay cosas que cambiar, así de simple se cambian. Todo se basa en constantes cambios, así que la decisión es tuya y es hoy”.