Príncipe Harry está monetizando su venganza: expertas

Contradictoria, con recuerdos amargos y confesiones dolosas, así ha sido la vida del príncipe Harry en los últimos días, en los que ha protagonizado polémicas forzadas aderezadas por la mercadotecnia, explican expertas consultadas por El Sol de México.

Simplemente, está haciendo el ridículo… “monetizando su venganza”, aseguran las especialistas sobre el hijo menor de Diana de Gales, quien después de renunciar a su papel dentro de la corona inglesa, se ha dedicado a ventilar detalles de su pasado, que le han dejado millones de dólares en el bolsillo.

SE DESUBICÓ

“Alguien me preguntó que cuál era el propósito del libro y yo creo que es vender. Siento que el objetivo principal de Harry es hacer dinero, sobre todo, después de que su papá lo dejó de ayudar económicamente cuando él decide marcharse, y así es como llena esta parte de necesito trabajar, necesito producir", dice Eugenia Garavani, periodista especializada en temas de realeza.

"No sé en qué punto decidió ventilar todo, cuando su intención al salir de la familia real era tener una vida de bajo perfil, una vida privada, no sé en qué momento le cambio la perspectiva”, añade.

Para la experta, el libro destaca por ser detallado y descriptivo, una obra en donde no se toma en cuenta ningún tipo de respeto hacia los personajes más cercanos en la vida del duque de Sussex.

"Trae relatos en los que les falta el respeto a la familia al contar cosas tan íntimas. Pienso que Meghan se aprovechó de lo que Harry traía dentro: una molestia con su familia, sus rencillas con William, el coraje con su papá por lo que paso con su mamá y Camila… y lo fue incitando, no dudo que Markle haya tenido que ver en todo esto. Harry no narra situaciones de manera sensible por las que pasó como la muerte de su madre, sino con la intención de molestar.

“Todo este dolor que el príncipe está causando a su papá, va más allá, ya se desubicó. Además, muestra una conducta de mucha inmadurez, se contradice en muchas ocasiones. Está monetizando su venganza. En la entrevista para ITV dice que no llama racista a su familia cuando el documental de Netflix describe como la misma familia se comporta racista contra Meghan.

Spare: En la Sombra fue un éxito en Reino Unido. Foto: AFP

"La prensa británica está muy molesta, los está poniendo como la KGB. Estuvo a dos segundos de pedirle a la editorial que se esperara un poco para lanzar el libro porque quería cambiar cosas y la editorial se negó”, dice Garavani.

La experta cuenta que en la entrevista que realizó para el canal ITV, le preguntaron por qué no dejaba el título de duque si ya no trabaja para la corona y él respondió “para qué”, “y es que no dejan de lucrar con el título, los Sussex no son nada sin el título de duques.

“Pero si el rey decide quitarle el título lo puede hacer. No han honrado el título que les otorgó la reina Isabel II. Pero no es tan fácil, es un largo proceso, primero se tiene que pasar por el parlamento y la decisión del primer ministro… pero los británicos están pidiendo que le quiten el ducado, no le pueden quitar el título de príncipe, pero el ducado sí".

CRISIS DE REPUTACIÓN

Al respecto la periodista Gabriella Morales-Casas describe a esta situación como un grave suceso de desprestigio, sobre todo para los herederos al trono.

“Estamos hablando de una crisis de reputación para ambas partes, tanto para el príncipe Harry y su esposa Meghan como para la familia real británica, porque a estos últimos los muestra como los inflexibles que ponen por encima el deber, por sobre el amor de la familia.

“Esto deja muy mal paradas a las futuras reinas, a la reina consorte Camila y a Kate como personas más preocupadas por ellas que por los demás y afecta demasiado el papel del príncipe William, como alguien sumamente temperamental (por el suceso que narra Harry en el libro en el que es agredido por él) y mucho más apegado a la forma de ser de los Windsor que a la de su madre la princesa Diana".

Morales-Casas asegura que los efectos de la publicación de esta biografía se verán a largo plazo. "Es mucho más explosiva que la que hizo Eduardo VIII, el rey abdicador y quien también dio varias entrevistas televisivas, pero la diferencia es que siempre fue considerado, después de la abdicación, como un cobarde y traidor, aun cuando era el miembro más popular de la familia real en su momento".

El príncipe Harry y Meghan Markle vieron por última vez a la reina Isabel II durante las celebraciones oficiales del Jubileo de Platino a inicios de junio, donde mantuvieron un perfil bajo. Foto: @sussexroyal

Estas memorias son más escandalosas porque Harry presenta una historia mucho más detallada. "Es hijo de la princesa Diana, una de las figuras más compasivas del siglo XX y del XXI. No creo que esto desemboque en la abolición de la monarquía británica, no habrá consecuencias catastróficas, habrá una división familiar, Harry no volverá a trabajar para ellos, pero sin consecuencias graves para ninguna de las partes.

UN NEGOCIO MILLONARIO

La experta en moda y estilo de vida de origen inglés, Anna Fusoni, coincide en que esto es parte de una estrategia para hacer de la vida personal del hijo menor de Carlos III un negocio millonario.

“La familia real está en la lona con el comportamiento de Harry. Siento que es una estrategia comercial, se fueron de la casa real y lo mejor que pudieron hacer fue sacar una serie en Netflix, y el libro apenas ayer ya había vendido un millón 400 mil ejemplares de los dos millones impresos, los 600 mil ya se han de haber agotado, y la editorial ya está mandando a reimpresión, es un mega negocio.

"Inglaterra es un país que tiene muy claro cómo son sus protocolos y su respeto hacia la reina y este par se salió del orden. Seguro Harry quedó muy afectado por la muerte de su mamá, pero no creo que sea tan tonto para no tener la suficiente personalidad para dejarse manipular por su mujer. Ella siendo norteamericana es más liberal y de cero protocolos, se encuentra con este joven que está encadenado al yugo de la casa real, que sabe que no va ser rey, porque es el segundo a bordo y fue cuando dijo, esta es mi salida.

Fusoni afirma que a los Sussex se les ve enamorados y dispuestos a luchar contra todo. “Yo sí creo que están enamorados, y a ella no la veo como la villana que llega a destrozar la casa real británica, eso es ridículo. Esta en una época donde a los medios de comunicación y sobre todo los ingleses, les encanta cualquier tipo de escándalo y agrégale que estamos en la era de las redes sociales, todo se multiplica y se ‘millonifica’. La monarquía se tiene que modernizar, Carlos III tiene que hacer muchas cosas para reinstalar la monarquía, parte de esto es aceptar los defectos que tienen todos, empezando por el príncipe Andrés, la reina no fue reina 70 años por tonta, fue una mujer con un carácter de hierro, se muere y todo se desmorona”.

Finalmente, Anna dice que esto viene de la inmadurez de un príncipe que se quedó sin su madre siendo muy chico. “Al príncipe Harry le faltó madurar, no sé quién lo cuidó, quién estuvo a cargo de él”.