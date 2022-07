Has transitado por un duro camino pero has sabido vencer y salir adelante y ahora culminaste tus estudios de preparatoria, el camino hacia el éxito no es fácil, te prepararás para iniciar tu carrera profesional, llena de satisfacción se graduó del nivel medio superior la guapa joven Ayleen Marian García Flores, quien junto a su generación recibió su certificado del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), del taller denominado: Interpretación y traducción del Inglés, mediante una emotiva ceremonia en el Auditorio de dicha institución educativa, en donde estuvo presente el director M.E. Humberto Castro Montenegro.

Y de manera especial estuvieron felicitando a la feliz graduada, sus orgullosos padres, señores Luis Carlos García Moreno y Magdalena del Carmen Flores Valdez, quienes en todo momento desearon a su hija una vida plena de grandes satisfacciones personales.

Te puede interesar: En su presentación de 3 años, la linda Natalia Escárzaga Ontiveros

Cabe mencionar que Ayleen, ahora seguirá preparándose mediante su carrera profesional para en un futuro titularse con gran satisfacción y darle a sus padres ese gran orgullo.

Y por tan grato motivo, el haber culminado con éxito su prepa, Ayleen, fue objeto de una bonita celebración, la cual fue únicamente con su familia y amigos muy cercanos, en donde se ofreció una exquisita cena, acompañada de bebidas preparadas, para esta bonita ocasión.

Se graduó del CCH Ayleen Marian García Flores / Foto: cortesía | Familia García

En el evento desde luego estuvieron presentes los hermanos de la feliz egresada, Luis Carlos y Anna Elisa García Flores, quienes la felicitaron cariñosamente y le desearon un brillante futuro, y que siga adelante como siempre lo ha prometido.

Además presentes también estuvieron sus amigos de generación y amigos de toda la vida, entre otros familiares más quienes participaron en el alegre convivio, y se dieron cita para llevar regalos a la feliz graduada.

Ayleen, disfrutó al máximo de la reunión familiar en su honor, y fue un día en el que todo su esfuerzo se vio recompensado con múltiples halagos y felicitaciones.

¡Felicidades por tu graduación Ayleen! se te desea ser exitosa en todo lo que te propongas.