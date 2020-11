Uriel García y el arte de diseñar joyas

Uriel García es un joven duranguense que se dedica al diseño y fabricación de joyería de plata para dama y caballero, oficio que lo ha encumbrado como uno de los mejores en el norte del país, hoy platicamos con él para conocer un poquito de su trabajo y experiencias.

Comentó que “desde muy joven comencé pintando y después de mi formación como pintor comencé diseñando y bocetando pequeñas joyas que mandaba hacer, ya que no encontraba donde me enseñaran a trabajar con el metal, así comencé solamente dibujando lo que algún día quería hacer por mi propia mano, en 2008 hubo un curso aquí en Durango con un maestro platero taxqueño al cual me inscribí y quedé fascinado por las cosas que se podían hacer con tan noble metal”.

Afirma que ansioso de más conocimientos sobre platería asistió al Congreso Hispanoamericano de Plateros en el que conoció muchos maestros joyeros y diseñadores, “de los cuales algunos me hicieron la invitación de ir a seguir formándome en Taxco, Guerrero. Así es como llegue a Taxco a seguir aprendiendo de la mano del diseñador mexicano multipremiado Oscar Figueroa, quien me abrió la puerta de sus talleres y al cual visito periódicamente para seguir aprendiendo, ya que en este oficio nunca se termina de aprender”.

Foto: cortesía | Uriel García

Exquisitas piezas de excelente gusto son las que elabora Uriel García y sobre su principal fuente de inspiración dijo, que “como inspiración tomo motivos de mi querido Durango, así como de algunas de las tendencias marcadas anualmente por la moda, imprimiendo mi toque particular con la calidad de los maestros de Guerrero, sin imitar lo ya muy conocido de la joyería en Taxco, Zacatecas y Guadalajara”.

Para un conocedor del arte de las joyas en plata afirma que “creo que en la joyería tanto de las mujeres como de los hombres nunca deben faltar piezas atemporales, por ejemplo un juego de perlas que es algo elegante, unos aretes sencillos del diario y en el caso de los hombres unos gemelos con su pisa corbata y fistol, así como un anillo. Con eso estaríamos cubriendo para cualquier tipo de evento formal o casual”.

Uriel comenta que “la plata es muy noble y por su característico brillo se puede combinar con cualquier otro material, piel, gamuza, madera, piedras comunes, así como piedras preciosas y semipreciosas, también los metales clásicos y conocidos como el oro, cobre, tungsteno entre otros. Hoy en día adaptándonos a la modernidad podemos combinarlo con materiales reciclados para crear una nueva tendencia. Lo primero que se debe tener es un buen diseño para así lograr hacer una joya durable, usable y de buen gusto, también se debe tomar en cuenta materiales de nuestro entorno para así darle identidad”.

Foto: cortesía | Uriel García

De esta manera Uriel García aprende diario del oficio, dice que hay tantas técnicas, tantas nuevas tecnologías (aunque él prefiero seguir trabajando a la antigüita), “también la practica constante ayuda, pues tomo en cuenta un refrán que mi madre me repetía desde niño “nadie está tonto que no tenga algo que enseñar, ni nadie es tan sabio que no pueda aprender algo nuevo”.

Por último conminó a los duranguenses a continuar cuidándose en esta pandemia generada por Covid-19 y dijo que “pasamos por tiempos difíciles en donde debemos aprender a vivir en esta nueva normalidad así como hacer conciencia de que cuidarte a ti mismo es cuidar a los demás, no es complicado adaptarse a las reglas respetémoslas”.

URIEL GARCÍA, Diseñador de joyería

“Como inspiración tomo motivos de mi querido Durango, así como de algunas de las tendencias marcadas anualmente por la moda”.