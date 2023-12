Con un increíble opening, dio inicio la graduación de la 9na. generación de modelos de “We Model”, runway coaching, y con la cual se dio la bienvenida a todos los gentiles asistentes, familiares, amigos y patrocinadores de los felices graduados, dentro de una gran gala en el salón de eventos “Casa Toledo”.

Los felices graduados son: Ivonne Contreras, Alma Patricia, Constanza Contreras, Erick Cabral, Sofía Perales, Charis Sherlyn, Sofía Ruiz, Max Gardea, Hetzia Chávez, Evelyn Galván, Stefania Betancourt, Ángel Ayala, María José Torrecillas, Natalia Galindo y Mariana Mendoza.

Ivonne Contreras, en su pasarela lució guapa / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Uno poco de historia de dicha escuela de modelaje, We Model nace como escuela y agencia de modelaje un 4 de noviembre de 2015, y desde entonces hasta la fecha ha logrado formar 9 generaciones de jóvenes promesas de la industria de la moda, los cuales han logrado colaborar con grandes diseñadores, fotógrafos, productoras y marcas de prestigio locales nacionales y extranjeras.

Además cabe hace mención que We Model, es la única Academia de Modelaje en Durango, la cual instruye a los jóvenes en todo lo referente al mundo de la moda.

Jesús Carrillo, director de We Model, dio reconocimiento a los felices graduados / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Posteriormente se dio inicio con una especial pasarela de coctail, de los graduados quienes lucieron un vestuario que refleja su estilo y personalidad muy a doc con la temática de: Fashion Withe el lado blanco de la moda.

Cabe mencionar que este curso es integral para formar a los alumnos durante 1 semestre en pasarela, como lo es en: Foto pose, peinado y maquillaje, actuación, conducción, asesoría de imagen, preparación de certamen de belleza desenvolvimiento escénico, entre otras clases que hacen de los egresados de modelaje alumnos capases de desarrollarse en todos los ámbitos.

Las felices graduadas realizaron una magnífica presentación / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Asimismo ahí se informó que We Model, es la agencia de modelos y academia que ha preparado a Mrs Models, Mr Teens a Misses de reconocidas franquicias, reinas locales, de otros municipios, incluso de otros Estados, siempre obteniendo los primerísimo lugares, no por nada We Model es la agencia de modelos y academia No. 1 en Durango.

Dentro del evento también se dio a conocer a los nuevos integrantes de We Model, quienes durante un semestre se prepararán, ellos serán la 10ma. generación y ese día fue su debut en pasarela.

Luego se llevó a cabo la pasarela en etapa de gala, por los felices graduados, momento cumbre de la noche, mismo que fue muy ovacionados por los asistentes.

Finalmente el director de We Model, Jesús Carrillo, dio unas palabras de felicitación para los graduados, para luego llevar a cabo la entrega de reconocimientos, donde finalmente se dio un fuerte aplauso para todos los felices graduados.

Casa de Modas “Alberto Ramírez” presente en este gran cierre con sus vestidos únicos, asimismo se dio un agradecimiento a los patrocinadores de ese día: Sonido Lasser, Chambelan renta de trajes; Mitzy Martínez estilista; Black &White de Jassel Torres; Mary Berumen; Manuel Meraz fotografía; Jorge Rodríguez fotógrafo, Grupo Creativo Durango, Alfredo González, diseñador; Corpus di Ballo; Florería Fiore, Legendario Store mx, Corpus Sano, medicina estética; Boutique Scarlett Rosales; Rest. Casa Gardenia.