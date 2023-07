Cuestionario Proust: Hannia Rodríguez 

Nacida en Chihuahua, Hannia reside desde hace unos años en Buenos Aires, Argentina, a donde se mudó para estudiar dirección cinematográfica en la Fundación Universidad del Cine. Actualmente, mientras dirige una agencia de publicidad especializada en contenidos digitales, está por concluir su ópera prima independiente. “Admiro mucho a los mexicanos que nos han abierto camino en el mundo de la publicidad y la cinematografía mundial, y ojalá ese prestigio sirva para que, aún a mi corta edad, alguien pueda interesarse en mi capacidad y me brinde una oportunidad”, comenta.





¿El principal rasgo de tu carácter?

La curiosidad y la ambición. Está claro que ambas se acompañan entre sí y que no podría existir una sin la otra. Desde pequeña sabía que quería dedicarme a contar historias. Es por eso que me mudé a Buenos Aires con la intención de estudiar cine y es esa misma curiosidad la que hoy me trajo al mundo de la publicidad.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Considero que siempre estamos evolucionando. Lo que era mi felicidad perfecta hace un par de meses, o incluso hace un par de semanas, ya no es la misma. Para mí la felicidad perfecta es un conjunto de cosas que se van acomodando y desacomodando. Sin embargo, hay algo que no cambia y es la importancia de sentirte pleno con lo que estás poniendo en el mundo.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

La impaciencia. El siempre estar corriendo de un proyecto a otro por querer más y no darme un momento para disfrutar lo que estoy viviendo.

¿Y el que más te desagrada de los demás?

La soberbia. Considero que nadie en este mundo sabe todo y todos tenemos algo nuevo que aprender hasta de quien menos lo esperamos.





¿Tu gran miedo?

Llegar a cierta edad y sentir que no hice todo lo que quería hacer o no

aproveche las oportunidades que se me dieron en su momento.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Me siento orgullosa y a la vez tranquila por haber recibido este premio (el “Future Lions” en Cannes). Sé que esto es el comienzo de algo muy lindo.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Los tenis de diseño.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La obediencia. Hay veces en que el criterio de los demás respecto a algo no es el mejor. Hay que saber seguir nuestro instinto y apostar por él. Por lo general salen cosas lindas y si te equivocaste, por lo menos te equivocaste haciendo algo que para ti era lo correcto.





¿La persona viva a la que más admiras?

Mi mamá. Es la persona más resiliente, valiente y vital que conozco. Actualmente lleva tres años luchando contra el cáncer y a pesar de eso nunca ha dejado de soñar.

¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Honestamente nadie. Hay momentos en los cuales alguna persona puntual pudiese llegar a generarme desprecio, pero en lo posible trato de vivir esas emociones en el momento y dejarlo ir.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Desde que me mudé a Argentina hay una frase que adopté y no puedo dejar de utilizar que es: “¿Qué decís?”.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Soy una persona muy honesta, lo cual me ha traído problemas en el pasado. Hay veces en que mentir es en beneficio de otra persona. Si el ocultar algo le evitaría dolor con quien estoy mintiendo, probablemente lo haría pero no sería muy sostenible.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Considero que el hombre tiene una visión del mundo más relajada, por lo que se permite disfrutar sin límites. Tomando en cuenta los últimos 500 años y las ideologías de género existentes, creo que aún no llegamos al punto en que la mujer pueda relajarse de la misma forma. Espero con ansias que eso cambie.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La valentía. Es impresionante el poder que tiene una mujer cuando quiere o necesita algo. Las mujeres tenemos una resiliencia inigualable y realmente creo que podemos hacer lo que sea.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi perrita Luna. La rescaté en mi último viaje a Chihuahua y ahora es una perrita internacional viviendo conmigo en Buenos Aires.

¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Hay un restaurante en Tlaquepaque, Jalisco, al cual vamos todos los años con mi familia. Era el lugar favorito de mi abuelita, ya que siempre hay mariachi en vivo. La decoración es espectacular, con una estética de hacienda mexicana y la comida es increíble. Es un lugar en donde me siento en familia, donde recuerdo a aquellos que ya no están con nosotros y sobre todo, donde me siento bien mexicana. Espero volver pronto.





¿Qué talento te gustaría tener?

Admiro mucho a las personas que tienen un gran talento social. Mi nivel de extroversión varía mucho dependiendo el contexto y como me siento conmigo, por lo que las personas que logran siempre generar vínculos y mantenerlos me parecen sobresalientes.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Soy una persona muy escéptica y a veces me gustaría ser más ingenua. Creo que es necesario darse la oportunidad de soñar y creer en cosas que a veces parecen increíbles.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Seguir intentando hasta el cansancio llegar hasta donde quiero estar.





¿Dónde te gustaría vivir?

Amo Buenos Aires, por lo que estoy justo donde quisiera estar. Sin embargo, me encantaría en un futuro pronto tener la oportunidad de vivir en Barcelona.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi cámara.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Me es muy difícil identificarme con alguien tan alejado a mi realidad, sobre todo considerando los cambios importantes que surgieron en los últimos años.

¿Tu pasatiempo favorito?

Pintar en acrílico.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

¡Un perro! Sólo espero ser uno adoptado jajaja.





¿Cómo te gustaría morir?

Espero morir de alguna forma pacífica.





¿Tienes un lema?

Mi lema es “El dinero va y viene”. Si bien es importante tener un presupuesto acorde para mantenerse, creo que es muy importante no cegarse por la plata y tomar decisiones más allá de lo que te reditúa económicamente.