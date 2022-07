Cuestionario Proust: Laureana Toledo

Su trabajo explora las relaciones entre distintos medios y lenguajes, así como la asimilación de la cultura popular. Ha expuesto en espacios como Eastside Projects (Birmingham), Whitechapel Gallery (Londres), Museo de Arte Moderno (Ciudad de México) y RedCat (Los Ángeles), y gestionado proyectos como curadora en colaboración con Francis Alÿs, David Byrne, Lourdes Grobet y el grupo The Limit. La también co-fundadora de SOMA, realizó una pieza en colaboración con la colección de Mick Jones para el Museo Jumex, además de haber trabajado en una investigación sobre el movimiento punk en la Ciudad de México.





¿El principal rasgo de tu carácter?

La generosidad





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Mi casa, mi sillón, mis gatos. Llueve





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Me tomo las cosas muy en serio





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La mentira, la deslealtad





¿Tu gran miedo?

El dolor físico





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Anonadada





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mis exnovios





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Ganar, ganarle a alguien





¿La persona viva a la que más admiras?

Arundhati Roy





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Los que lucran con la miseria ajena: los \u0009que venden armas, drogas, trafican con gente. Son despreciables





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

¡Pocamadre!





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Casi no miento





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La inteligencia





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La inteligencia





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La música





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

He sido muy feliz en muchos momentos, por cosas grandes, por pequeños momentos que parecieran insignificantes. No los pongo a competir sino a convivir





¿Qué talento te gustaría tener?

Tocar la guitarra como Pete Townshend. Y de paso, componer así de bien





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Tal vez poder ser un poco menos terca





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Estar aquí, así





¿Dónde te gustaría vivir?

En un lugar silencioso





¿Cuál es tu bien más preciado?

Hay muchos, pero el más reciente: una cruz de madera que me regaló Solalinde cuando murió mi padre





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

No me identifico a nivel personal, pero admiro muchísimo a James Baldwin





¿Tu pasatiempo favorito?

Rompecabezas





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Un gato





¿Cómo te gustaría morir?

Tranquila, sin dolor, de vejez





¿Tiene un lema?

Una variación de algo que le dice la duquesa a Alicia: “take care of the sense and words will take care of themselves”, algo así como “ocúpate de hacer sentido y las palabras se ocuparán de sí mismas”.

