Eddy Vaskez llega a Durango con un “Realismo mágico”, lleno de fantasía y sueños. Será este viernes en punto de las 20:00 horas que inaugure la muestra “Naturaleza del Color”.

Originario de Oaxaca el artista plástico mostrará su obra en el Museo Palacio de los Gurza en la ciudad de Durango, piezas que tienen como principal actor a la mantis religiosa.









¿Por qué te atrae tanto la mantis religiosa?

"Mi obra está enfocada a la flora y fauna, es un reflejo de mi niñez, la campamocha como le dicen en Oaxaca, es mi personaje principal, también la asocio con mi época de niño, en mis cuadros la desintegro hasta repararla de nuevo, como una especie de metamorfosis, lo cual es mi vida, he ido evolucionado a lo largo de los años y siempre ha estado presente la mantis. Además es un personaje agradable y simpático, incluso me han dicho que es chistoso.

Eddy basa la técnica de su obra plástica de manera mixta, es decir mezcla polvo de mármol con óleo, pigmentos y barnices hasta formar colores monocromáticos.

Eddy Vaskez expone parte de su naturaleza | Foto: cortesía | Eddy Vaskez

“No mezcló más de dos colores en una pieza, no me he acostumbrado o no me gusta meter muchos colores en mi obra, no descubro colores, solo fusiono y las tonalidades nunca se repiten, usó el color como sale del tubo”, dijo.

Agregó que el oleo es el que le da mayor satisfacción, aunque realiza esculturas y grabados.

Cada pieza cuenta de manera realista y mágica parte de la vida de Eddy, además considera que cuando una cuadro o escultura es vendida se va un pedazo de su alma, “eso es la pintura, es el alma”, finalizó

La muestra “Naturaleza del Color” estará por una corta temprana en el Museo Palacio de los Gurza, ubicado en calle Negrete Esquina con Zaragoza en la ciudad capital.