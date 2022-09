Se debe exigir a los gobiernos una solución a los problemas de salud mental: Rosa Montero

Desde el periodismo y la literatura se debe exigir a los gobiernos una solución a los problemas de salud mental, así lo señaló la escritora española Rosa Montero durante la rueda de prensa en la que habló de su más reciente libro “El peligro de estar cuerda”, en el que parte de su experiencia personal para hablar de los vínculos entre la salud mental y la creatividad.

“La novela no está echa para enseñar nada, escribes para intentar poner un poco de luz en las sombras pero desde luego en periodismo, en los ensayos sí se puede exigir, tiene que ser una exigencia, la salud mental es uno de los agujeros negros mas absurdos de la sociedad, hay que sacar estos temas a la luz, es una de las fronteras de cambio social radical mas importantes que tenemos a la mano y que podemos hacer (desde el periodismo) independientemente del aporte económico de los gobiernos”.

Lee también: México será invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2023

En “El peligro de estar cuerda” publicado en 2022 por Seix Baral, Rosa Montero comparte numerosas experiencias de cómo funciona el cerebro durante un proceso creativo, por ejemplo al momento de escribir una novela, y de como ella misma vivió durante varios años fuertes ataques de ansiedad, lo que la ha llevado a preguntarse ¿Qué tanta diferencia hay entre los cerebros de una persona creativa y una persona con algún trastorno mental?

La autora comentó con orgullo que muchos de sus lectores se han sentido identificados con el contenido del libro, en el que explora diversas situaciones en las que se vive algún trastorno mental; aunque esta respuesta no le sorprende, pues dice, los problemas de salud mental están más cerca de lo que pensamos. Además, señala que con la llegada de la pandemia “se ha abierto el armario de las enfermedades mentales”, lo que ha provocado que la sociedad hablé más sobre este tema, que aún es un tabú.

Cultura Tawakkol Karman, premio Nobel de La Paz, inaugura séptima edición del Hay Festival

“La organización mundial de la salud dice que un 25% de la población en algún momento de su vida tendrá algún problema mental, pero yo creo que es un dato muy conservador. La pandemia ha tenido esa cosa buena y mala a la vez, que afectó a toda la salud mental del mundo, tanto que ha saltado la tapa, es como la salida del armario de las enfermedades mentales, esto podría ser muy bueno porque empezamos a reconocer que la enfermedad mental forma parte del ser humano. Los parpadeos en la salud mental son algo completamente normal”.

“Yo misma he tenido ataques de ansiedad (...) y doy gracias por haber tenido esas crisis, porque he estado en ese lugar, he sabido lo que es, te sientes fuera del género humano (...) dejé de tener crisis de ansiedad cuando comencé a publicar, eso es algo que te ata al mundo”, refirió.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Para hablar más sobre le tema Rosa Montero estará en conversación con Javier Lafuente el sábado 3 de septiembre en el Teatro de la Ciudad a las 10:30 horas.

Publicado originalmente en Diario de Querétaro