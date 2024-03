Invitan a la obra de teatro "Ojos, Lengua, Sesos"

Como parte del Festival Ricardo Castro 2024 se tendrá para el público duranguense la obra de teatro "Ojos, Lengua, Sesos", que será el jueves 28 de marzo a las 19:00 horas en el Teatro Victoria, con entrada gratuita. Se trata de una obra de danza contemporánea dirigida e interpretada por la artista duranguense Sol Cervantes, junto con el talentoso bailarín Nicolás Malambo Flores, de Colombia, ambos estudiantes de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán.

"Ojos, Lengua, Sesos" es un tratado escénico que invita al público a sumergirse en una ficción donde los límites entre lo animal, lo femenino y lo artificial se difuminan. A través de la danza contemporánea, la improvisación y algunas herramientas performáticas, Sol Cervantes y Nicolás Malambo Flores hacen una exploración poética sobre las relaciones entre lo animal y lo humano, lo natural y lo artificial, el presente y el futuro, en un espectáculo visualmente impactante y emocionalmente resonante.

En escena, un tratado sobre los cuerpos, la carne y los cyborgs / Foto: Cortesía Sol Cervantes

"Esta obra es el resultado de un profundo proceso de exploración e investigación sobre los rituales cotidianos que no vemos, en los que se modifica, utiliza y descompone a los cuerpos, como la carne, como el amor", compartió Sol Cervantes, directora de la obra. "A través de la danza, buscamos cuestionar y reimaginar nuestros cuerpos a partir de los otros. De aquellos que no se nombran. Los que no existen. En escena somos híbridos, quimeras. Somos cyborgs".

Sol Cervantes es una artista escénica originaria de la ciudad de Durango, actualmente es Beneficiaria del Programa de Estímulo a la Creación Escénica y Desarrollo Artístico PECDA Durango 2023, apoyo gracias al cual se ha realizado este proyecto.

Con una narrativa que se construye a partir de nueve ficciones distópicas, "Ojos, Lengua, Sesos" promete llevar al público en un viaje emocional e inquietante, desafiando las convenciones escénicas tradicionales y ofreciendo una experiencia única e inolvidable.

La presentación de "Ojos, Lengua, Sesos", dentro del marco del Festival Ricardo Castro 2024, se llevará a cabo en el Teatro Victoria, y será una oportunidad única para presenciar el talento y la creatividad de dos artistas excepcionales mientras exploran los límites de la danza contemporánea y la expresión artística.

No se pierdan la oportunidad de experimentar "Ojos, Lengua, Sesos", una obra que desafía las fronteras del arte y la percepción humana.