Jorge Casanova es un apasionado de la ópera, siendo muy joven no se lo pensó dos veces y se presentó con su violín a una audición para viajar al viejo continente, de un día para otro logró un sueño, cumplió con el servicio militar y a principios del año nuevo de 1975 ya estaba en Bélgica trabajando como violinista.

Más tarde volvió a casa. Las grandes carreras profesionales en la música de cámara se hacen a lo largo de la historia, y su vocación ha enriquecido a muchas generaciones de jóvenes intérpretes que han tenido en el maestro Jorge Casanova a un ejemplo de perseverancia y entusiasmo. A los 12 años comenzó sus estudios en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y ha dedicado buena parte de su periplo musical a compartir su conocimiento, consolidándose como un destacado concertino de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.

"Jorge Armando Casanova, la vida del concertino" / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Así sucede cuando en el arte se vive con disciplina y pasión, esa combinación romántica que ha dado luz en la historia universal a la creatividad de los genios. Uno de ellos fue Beethoven, el genio de Bonn regaló a la posteridad la obra maestra de La Novena, su sinfonía coral, que fue estrenada en 1824, el maestro Casanova habla de ella con fervor contenido, la ha dirigido muchas veces en su vida.

Y es que la vida del concertino es intensamente feliz, la dedicación a la música en una orquesta implica destreza, sabiduría y emoción, esas cualidades son justamente las que reflejan el perfil profesional del maestro Casanova Carreño, en su mirada hay un destello de amor por la música y con su larga carrera como solista y docente, es un privilegio contar cada año con su presencia en la ciudad de Durango, un lugar que como bien dice el maestro Jorge Armando Casanova, está predestinado a ser un referente por haber sido el origen de Silvestre Revueltas.

"Jorge Armando Casanova, la vida del concertino" / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Hoy viernes 26 de enero inicia la celebración del 70 aniversario de la OSUJED con un concierto de gala en el Teatro Ricardo Castro de la capital duranguense, bajo la dirección artística de Jorge Armando Casanova Carreño desde 2008, la velada musical promete ser un emotivo encuentro con el repertorio más universal, en el programa están anunciadas la Sinfonía n.º 9 en re menor, op. 125, de Ludwig van Beethoven, y como inicio la Obertura Analco del gran compositor duranguense Alfredo Antonio González Flores, nacido en Cuencamé en 1904 y que representa a la constelación de músicos inmortales de la perla del Guadiana.

Una de las grandes virtudes de los conciertos que alberga el Teatro Ricardo Castro o el Instituto de Bellas Artes de la UJED es acercar a la ciudadanía la experiencia del arte y de la música, la profesión artística en su rica variedad es la de ofrecer belleza y autenticidad, esos valores de la vida que son esenciales en todas las culturas y continentes.

"Jorge Armando Casanova, la vida del concertino" / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La trayectoria de Jorge Casanova está curtida en numerosos conciertos y recitales, sabedor de ello, su testimonio es una sabia reflexión sobre el papel de la música y su importancia para el sentido de la vida y el disfrute de la felicidad. Cada concierto de esta temporada en la que se conmemora el 70 aniversario de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango será una emotiva evocación de la trascendencia cultural de la música y del papel de los músicos en la ciudad de Durango, la Escuela de Música es un referente para incentivar una educación artística profesional y el público duranguense acude a los conciertos de la casa de estudios en fechas como la de este viernes para disfrutar del aniversario y de la experiencia inolvidable de un gran concierto.

"Jorge Armando Casanova, la vida del concertino" / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Jorge Casanova ha sido fundador de la Orquesta Sinfonietta de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, ha viajado por Europa y Estados Unidos, sus giras por numerosos estados como concertino y director muestran una carrera de prestigio que en su conversación refleja un caudal de satisfacción sobre lo que la música brinda a la vida. Esta noche vuelve al Teatro Ricardo Castro y los 70 años de la orquesta brillarán con sus mejores galas.

En exclusiva para El Sol de Durango, Jorge Armando Casanova Carreño comparte con nuestros lectores su experiencia profesional como concertino en Europa, su vínculo con Durango y las impresiones como violinista de La Novena de Beethoven y la Obertura Analco del compositor duranguense Alfredo González Flores (1904-1983).

"Jorge Armando Casanova, la vida del concertino" / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango





La vida del concertino





-Se conmemora el 70 aniversario de la OSUJED ¿Qué sensaciones tiene en la víspera del primer concierto?

En Ciudad de México Bellas Artes cumplen 80 años, la institución principal en el país, y los 70 de Durango es importante porque además está vinculada a la Universidad, no muchas instituciones educativas tienen ese atractivo cultural, gracias al maestro González se comenzó con la orquesta. Es un gran trabajo buscar a los músicos de una orquesta y más aún que haya sobrevivido, con la pandemia hubo muchos problemas y los recortes de presupuestos en el país han afectado mucho a la música. Desde que llegué a Durango, ya son como quinces años, he visto el entusiasmo de los músicos duranguenses y de la Universidad Juárez, es toda una vida 70 años, la Orquesta Sinfónica duranguense lo merece todo.

"Jorge Armando Casanova, la vida del concertino" / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

-Durango ha contado con grandes personalidades de la música como Ricardo Castro y Silvestre Revueltas, ¿Qué opina de esta tradición musical en la ciudad?

Silvestre viene siendo a nivel nacional el mejor compositor, toda su música está editada en Estados Unidos, se toca en todo el mundo, el año pasado grabamos La noche de los Mayas, y está grabada en París y en Berlín también, es el músico de mayor relevancia internacional y es duranguense. En México hay mucho talento, cuando acudo como huésped invitado a estados como Oaxaca, doy clases también y el talento de la juventud mexicana es inmenso, hay que trabajar y hay reglas, el talento se desarrolla junto a la técnica.





-Iniciará el concierto con la "Obertura Analco" de Alfredo González Flores ¿Qué opina sobre su legado musical?

Su trabajo y su obra siguen presentes, a mí me tocó años atrás conocer a uno de los músicos que hizo la edición de obras suyas y la Obertura Analco es una de las mejores piezas que conozco.

"Jorge Armando Casanova, la vida del concertino" / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

-¿Cómo fue su experiencia europea?

Yo tuve la oportunidad estando en mi sexto año en la UNAM, con diecisiete años había logrado un puesto en la Sinfónica de México, y una noche llega el primer chelo y me avisa de que al día siguiente a las nueve de la mañana un director belga quiere hacer una audición para llevar músicos mexicanos a Europa, en los concursos siempre hay una preparación pero yo al día siguiente ya estaba preparado con mi violín y estuve entre los siete elegidos. Mis amigos me decían que me iba a la ópera y que no sería posible que los músicos se vean en los conciertos, pero no me importaba y yo fui a trabajar, estando en la ópera tuve una experiencia que no fue fácil, yo estaba tocando con la habilidad de saber leer la música. La primera ópera fue con ballet y coros, el príncipe Ígor, y aquel espectáculo tan bello me impresionó tanto que lo dejaría todo por la ópera, para mí fue un mundo extraordinario que dura hasta la fecha.