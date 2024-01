El arte no tiene edad en Museo de los Gurza

El arte no tiene edad. Una de las riquezas de la expresión artística contemporánea es la diversidad de colores, formas y sentidos. Hay en Durango una motivación natural para la pintura y numerosas generaciones han ido apareciendo en el transcurso de las décadas.

El pasado 18 de enero tuvo lugar la inauguración de una muestra colectiva de jóvenes artistas en el Museo Palacio de Los Gurza, en calle Negrete del centro histórico de Durango, la actividad contó con una numerosa presencia de público asistente, la ceremonia de apertura se desarrolló con la intervención de autoridades del Instituto de Cultura del Estado Durango y la participación de los propios creadores, mayormente estudiantes y jóvenes emergentes, quienes aportaron sus cuadros para desvelar a una nueva oleada de pintores.

En la exposición “Cicatrices”, título de la muestra de pintura, puede contemplarse el valor de la pluralidad, cada trayectoria individual ofrece una mirada al entorno y a la vida. Hay también abstracción, pincel rápido y gestual, en obras que conectan con la Ruptura mexicana, además de escenas de rostros y figuras que mantiene el rigor de la academia, donde el trazo y el dibujo persisten con soltura y predominio. En Durango, la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías atraviesa un momento de cambios favorables para que las expresiones artísticas vayan consolidando su asentamiento, así conviven la profundidad y el enfoque de la herencia muralista, la provocación del realismo figurativo que es capaz de desafiar a la propia fotografía, y además la persistencia de la abstracción donde el artista vuelva su mirada hacia los interiores estelares de la naturaleza.

“Cicatrices” fue inaugurada en dicho espacio cultural con la participación de catorce jóvenes pintores de la capital duranguense / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

El Museo Palacio de los Gurza ha sido un espacio genuino para el encuentro alrededor del arte, las salas de su edificio histórico alternan lo polivalente con la singularidad, de este modo los nuevos artistas pueden disfrutar de un referente público donde la huella auténtica de sus registros plásticos quede a la luz de la plena actualidad. En la muestra recientemente inaugurada, han participado Alberto Rodríguez, Ale Duchamp, Andrea Estefanía Rodríguez, David Villar, Delia Butchard, Edwin Armstrong, Enríquez Rodríguez Gándara, Esther Elizalde, Isa Sant, José Román, Juan Manuel Villanueva Ramírez, Nelly Nomades, Sunny Lee y Vanessa Guadalupe Rosales Moreno.

Hay en Durango una motivación natural para la pintura y numerosas generaciones han ido apareciendo en el transcurso de las décadas / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Con ocasión de la exposición “Cicatrices”, en exclusiva para los lectores de El Sol de Durango, compartimos la entrevista con el artista duranguense Edwin Armstrong, participante en la muestra “Cicatrices” con varias de sus obras artísticas recientes. Como joven artista, ha participado en varias exposiciones colectivas, además de aportar su creatividad en convocatorias como la participación en el concurso de escultura de hielo en el aniversario del natalicio de Benigno Montoya o en el concurso de “Madonnari Dolores del Río” del festival Ricardo Castro del pasado año.









Entrevista con Edwin Armstrong

-¿Cuándo iniciaste tu vocación creativa en la pintura?

Tuve los primeros acercamientos de mi vida en el arte, especialmente en el área dl diseño gráfico pero nunca me había metido lo suficiente, hasta hace cuatro años y medio que realmente se me dio la oportunidad en la Escuela de Pintura, fue cuando agarré mi primer lápiz de dibujo y mi primer pincel, en la vida nunca lo había hecho, y a partir de ahí me encantó, empecé a adorar todo lo que sea expresión artística, desde el grabado a la escultura, me ha estado apasionando, así que realmente me fui acercando más al arte.

La provocación del realismo figurativo es capaz de desafiar a la propia fotografía / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango





-En tu obra titulada “Memento” de la exposición “Cicatrices” hay un eco de la abstracción, ¿cómo te sientes en relación a esta tendencia artística?

No sabría decir por qué, pero obras de artistas como Mark Rothko o Kandinsky me atraen y no me puedo imaginar cómo sería verlas en vivo, obra enorme con el puro color y con el peso del brochazo, con formas no tan figurativas, expresan mil cosas y es un lugar donde quiero llegar, realmente me inspiran a trabajar de modo abstracto que es algo que no se ve tanto en Durango, por lo que he estado todo el año pasado viendo cómo puedo crear mi propia obra, me enfoco más en lo figurativo al lado de la ilustración, no tanto como obra que quiera colgar en un museo.

El Museo Palacio de los Gurza ha sido un espacio genuino para el encuentro alrededor del arte / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango





-¿Qué opinas del panorama artístico duranguense de tu generación?

Hay artistas increíbles, con varias técnicas y temáticas, que están avanzando, todos los artistas de la exposición “Cicatrices” son emergentes que están con “vuelito” para lograr cosas increíbles, cada uno a su propia manera está creando de modo novedoso y el panorama está cambiando un poco, no solo con lo figurativo y realista que también es muy bueno con muchos maestros que nos inspiran y nos han enseñado muchísimo, pero los artistas de esta generación están cambiando y eso me encanta.