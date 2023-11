El libro “Francisco Villa y Felipe Ángeles, la muerte de dos generales”, de la autoría del Dr. Rubén Osorio Zuñiga será presentado este viernes en el Museo Francisco Villa, dentro de la conmemoración denominó como “Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo”.

Será en voz del autor del libro de quien se podrán escuchar detalles del trabajo para realizar el libro así como anécdotas. La presentación del texto correrá a cargo del Esbardo Carreño Díaz, Director del Museo Francisco Villa y Gilberto Jiménez Carrillo, quienes harán sus comentarios a la obra.

“Francisco Villa y Felipe Ángeles, la muerte de dos generales”, es un libro escrito con el rigor personal que imprime el Doctor Osorio a todos los aspectos de su vida; es por ello que el lector puede apreciar en la obra un estilo bastante original para un texto histórico que contiene mucha firmeza, tanto en la compilación como en el ordenamiento e interpretación de sus fuentes.

Presentarán libro "Francisco Villa y Felipe Ángeles, la muerte de dos generales"

Así que, quien lea este libro, podrá apreciar que fue concebido en dos tiempos, dividido cada uno de ellos en seis partes. Con esta estructura, el doctor Osorio muestra a dos personajes fundamentales de la Revolución Mexicana: Felipe Ángeles Ramírez, ex general federal, ex Director del Colegio Militar de México, ex Director de la Escuela Nacional de Tiro y miembro de la Legión de Honor de Francia, sometido a un Consejo de Guerra en noviembre de 1919, condenado a muerte y fusilado inmediatamente en la ciudad de Chihuahua; y Francisco Villa, ex bandolero en los estados de Durango y Chihuahua, ex guerrillero en las fuerzas de Francisco I. Madero, ex general en Jefe de la División del Norte y ex Gobernador del Estado de Chihuahua, que fue asesinado en las calles de la ciudad de Parral en el mes de julio de 1923.

La cita para continuar la conmemoración por el Centenario de la Muerte del General Francisco Villa será en punto de las 18:00 horas con entrada gratuita, que el próximo viernes 17 de noviembre, se abrirán las puertas del museo para recibir al público en general que desee saber más sobre las icónicas figura de los Generales Francisco Villa y Felipe Ángeles.