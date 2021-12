Regresa el Tributo a Beatles al Teatro Victoria

Este miércoles 8 de diciembre en punto de las 19:00 horas llega al Teatro Victoria en la ciudad de Durango, “Get Back...Regresa el Tributo a Beatles” en su emisión 2021 con la participación de cinco bandas duranguenses quienes rendirán un homenaje a la música del cuarteto de Liverpool integrado por John Lennon. Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

En Durango desde hace muchos años se ha celebrado homenaje a los Beatles, siempre cerca del 8 de diciembre fecha en que muriera John Lennon en el año de 1980 es por ellos que bandas como: Beateens, Octava Década, Blue Mystic, Pájaros Negros y Antena interpretaran temas como: Across The Universe, Come Together, Free as a Bird, Don’t Let me Down, A Hard Days Night, Cant Buy Me Love , Woman, (Just Like) Starting Over entre otras.

Además este tributo servirá también para reconocer la trayectoria del Grupo Antena, quienes cuentan con más de 23 años de trayectoria y han participado constantemente en estos tributos y la presentación del documental Sintonizando “La Caverna…20 años después”, una remembranza de este proyecto radial conducido por Geraldo Rosales a inicios del año 2000 en Estero Lobo.

Como banda los Beatles pasaron por las más diversas transiciones, siendo partícipes e influenciando décadas muy importantes del ajetreado siglo XX, siempre conservando la virtud de enriquecer su quehacer musical con lo que ocurría a su alrededor; pasaron de ser los jóvenes de traje que tocaban Rock n ´Roll a los músicos maduros de un sonido mucho más complejo que habían viajado a la India en busca de respuestas y experiencias tanto musicales como vivenciales.

No importa si eres fan de cualquiera de los Beatles, de la banda completa o si no los conoces, te invitamos a que disfrutes de su música este miércoles 8 de diciembre en el Teatro Victoria a las 19:00 horas con un costo de 50 pesos y que, a través del arte mantengas viva la memoria de una de las bandas más importantes en la historia, el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) te invita respetando todos los protocolos de sanidad y con el uso de cubrebocas obligatorio durante el evento.