Rinden homenaje a José Manuel de Val, el etnólogo rebelde

Colegas y familiares del etnólogo José Manuel del Val Blanco, fallecido el pasado 30 de agosto, lo recordaron como un ferviente defensor de los derechos indígenas, en el Museo Nacional Antropología e Historia (MNAH), durante las actividades de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH 2023).

“José era un libertario, un hombre que vislumbraba hacia el exterior y comprendía que los pueblos originarios, y afrodescendientes, no solamente eran un eslabón, sino que una vanguardia decisiva en la liberación de América Latina” comentó el antropólogo Francisco Javier Guerrero, quien destacó la labor de José Manuel del Val como funcionario que utilizó sus puestos “como trincheras” en defensa de los pueblos originarios.

El mismo antropólogo, evocó la postura de izquierda ―primero como estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), y luego como miembro del Partido Comunista Mexicano― que durante los años 60 del siglo pasado, fundamentaron las acciones de José Manuel del Val, quien fuera fundador, en 2014, y director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultual y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUIC-UNAM).

ETNÓLOGO UNIVERSAL

En este sentido, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, recordó a Manuel del Val como “crítico del Partido Comunista”, pero que también ayudó al desmontaje del “indigenismo integracionista que prevaleció hasta los años 70 del siglo pasado, el cual partía de la idea de que había que incorporar a los pueblos indígenas a la modernidad y a una ida de nación mestiza, monocultural, homogénea, desde el punto de vista lingüístico y cultural”.

“José del Val heredó el aporte de los primeros críticos, los que declararon la primera Declaración de Barbados en 1971, las críticas iniciales del antropólogo Ricardo Pozas y por supuesto el legado de los maestros que produjeron la mesa redonda de eso que llaman la Antropología Mexicana: Guillermo Bonfil, Mercedes Olivera, Margarita Nolasco, Arturo Warman y Enrique Valencia”, el también antropólogo y funcionario.

Diego Prieto también recuperó la figura de Del Val como etnólogo universal, “que entendió que no podíamos abogar por un nacionalismo excluyente de otras culturas, miradas y mundos simbólicos”, al haber sido director del Museo Nacional de las Culturas del Mundo.

“Desde ese museo logró impulsar algo que en el INAH no siempre tenemos claro: La antropología mexicana ha sido excesivamente mesoamericanista, excesivamente autosuficiente, no ha aprendido a hablar de tú a tú con las antropologías de todo el mundo. Por su puesto que damos cuenta de la diversidad que es México y su pertinencia como nación, pero eso no se puede terminar de afirmar si no desarrollamos también una antropología universalista”, agregó.

LEGADO QUE DEBE CONTINUAR

Por su parte la etnóloga Teresa Rojas Rabiela e investigadora Elia Avendaño, hizo un repaso por la carrera de José Manuel del Val, quien fue autor de más 60 publicaciones y que, tras realizar sus estudios en la ENAH, fue investigador de la UNAM. También se recordó su labor como director de Investigación y Promoción Cultural del Instituto Nacional Indigenista y de Promoción Cultural, antes Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Conaculta).

Se recordó el trabajo del etnólogo para dar apertura a las voces indígenas en las radios del país, y el impulso de festivales de poesía indígena, como el llamado “Las lenguas de América”, que creó junto a Carlos Montemayor; además de que logró que la universidad diera becas a estudiantes indígenas y de pueblos afrodescendientes. X|

Sobre esto, el escritor y comunicador Mardonio Carballo, quien colaboró con Del Val en varias ocasiones, entre ellas en transmisiones del programa de Radio UNAM, Collar de Flores, hizo un llamado a la Universidad y otras instituciones par dar continuidad a la labor del etnólogo.