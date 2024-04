¿Tienes un vehículo en desuso?, es importante que acudas a darlo de baja

En Durango existen en el padrón vehicular un aproximado de 700 mil unidades registradas, de los cuales, más de 147 mil corresponden a automóviles extranjeros que han sido regularizados; no obstante estiman que la existencia de un gran número de vehículos que actualmente no se encuentran en funcionamiento, ya han sido destruidos o están en yonkes.

De acuerdo con información del director de Recaudación del Gobierno del Estado, Eduardo Solís Nogueira, se tiene previsto lanzar un programa en el que los dueños de aquellas unidades que tienen un registro o incluso notificaciones, acudan para realizar una baja administrativa a un costo simbólico, “queremos regularizar esta situación y a través de un pago único esté dado de baja”, comentó.

Según la página de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración, el costo del trámite para llevar a cabo la baja administrativa de un vehículo es de 581 pesos, y esta se otorga a la persona física, dueña de la unidad automotor que ha quedado fuera de circulación por fallas mecánicas o de otra índole.





Para llevar a cabo el trámite es necesario hacerlo de manera presencial en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y presentar un escrito libre en donde se solicite realizar el trámite y llenar una cédula de registro de movimientos al padrón vehicular.

Solís Nogueira, aseguró que no se cuenta con un registro de estos vehículos, ya que los ciudadanos que incluso ya no tienen el vehículo con ellos, no acuden para realizar este trámite, de ahí la urgencia de impulsar dicho programa y con ello contar con un padrón real de estas unidades sin uso o que han sido destruidas para su venta en partes.

Asimismo señaló la importancia de realizar este trámite ya que el hecho de tenerlos, les sigue generando a los dueños una responsabilidad administrativa sobre el vehículo. Esto aunado a la necesidad que tiene el gobierno de mantener actualizado el padrón vehicular.

Y es que las placas que se entregan cuando el automóvil está en circulación, constituyen uno de los documentos más importantes en la identificación, de ahí que en los reglamentos de vialidad se estipule la portación obligatoria de la misma.

Son cuatro los tipos de bajas que se pueden dar en un vehículo: baja administrativa por desuso, por robo de la unidad, de un vehículo foráneo para uso en el servicio de transporte público y una baja parcial.