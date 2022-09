Traducen cantos elegiacos de Paul Muldoon en el Hay Festival

QUERÉTARO. Desde que tenía 20 años, Paul Muldoon, el reconocido poeta irlandés, ganador del Pullitzer en 2003, comenzó a escribir composiciones líricas para aliviar el duelo por la muerte de sus seres queridos y, poco a poco, las fue colocando entre sus poemarios como quien pone una hoja o un pétalo marchitos entre las páginas de un libro.

Ahora podemos leerlas en español y en conjunto, gracias a la publicación del libro Elegías, de Trilce Ediciones, que fue presentado durante la segunda jornada del Hay Festival Querétaro 2022, por el mismo Paul Muldoon y la también poeta, Pura López Colomé, a quien se debe la traducción.

Muldoon explicó que la escritura de estas elegías, como forma poética, no las realizó, salvo en algunas ocasiones, como un acto intencionado, pues, a pesar de que siempre ha tenido conciencia de la importancia de éstas como parte de la tradición anglosajona, él sea permitido dejarse llevar por la inspiración y que cada poema sea por sí mismo.

“En términos generales, yo no me siento y me pongo a pensar en que voy a escribir una elegía. Es como en nuestra vida diaria, cuando pensamos en las personas que hemos perdido, no pensamos sobre pensar la pérdida, sólo somos”, manifestó.

El libro compila varios de los poemas que Muldoon escribió tras la partida de personas importantes en su vida, entre ellos sus padres, su hermana y grandes amigos, como lo fueron los poetas Leonard Cohen, Joseph Brodsky, C. K. Williams y Ted Hughes, entre otros.

Durante el evento el poeta agradeció el trabajo hecho por Pura López Colomé, quien se mostró complacida y le preguntó a Muldoon sobre su concepción personal de la traducción poética.

Tras reconocer que él mismo ha hecho varias traducciones éste contestó que “es la forma más intensa de lectura. Ahí uno descubre lo que funciona en un poema, pero también lo que no. Es una forma de crítica, la más estricta; una en la que a su vez uno participa de algo nuevo”.

Luego, comentó no estar de acuerdo con aquellas posturas que dicen que “la poesía es aquello que se pierde con la traducción”, por qué cree exactamente lo contrario “la poesía es aquello que sobrevive a la traducción. Podemos leer a Dante o a Cervantes o a Proust o a Homero, e incluso los textos religiosos —yo fui criado como cristiano— en traducciones, pero la idea general ahí está. Nosotros sabemos que la Odisea en es un libro bastante bueno, porque entendemos su parte medular y no necesariamente por la traducción más reciente”.