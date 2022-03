Se celebró una jornada más de la Liga Nacional del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol y la escuadra de la Academia de Fútbol Tigres Durango presentó dominio al enfrentar al Centro de Formación Pachuca de San Luis Potosí, pues de los tres compromisos en los que estos equipos se vieron las caras, el saldo arrojó dos triunfos felinos y un empate.

Dentro de la categoría sub 17, la Academia de Futbol Tigres Durango hizo valer su condición de local y derrotaron a los potosinos con un marcador de 3 goles por 1.

Academia de Fútbol Tigres Durango se lleva la victoria. / Foto: Cortesía

En este compromiso las dianas del triunfo corresponden al talento de Eduardo Paviano, Iván Ramírez y Enrique Hernández, mientras que por la visita descontó Alexis Hernández.

Por otro lado, es en la categoría sub 15 en donde Tigres Durango, presentó algo de complicaciones, pues al enfrentar al CEFOR Pachuca de San Luis Potosí, los protagonistas empataron a 2 tantos por bando.

Los goles de los duranguenses son autoría de Cristian Espino y un autogol más de Fernando Vázquez, mientras que por Pachuca anotaron Eduardo Álvarez y Jesús Briones.

Ya en la tanda de penales los felinos se llevaron un punto extra.

Finalmente, y con marcador de 5 goles por 2, el conjunto de Tigres Durango superó al CEFOR Pachuca San Luis, esto gracias a las anotaciones de Gerardo Terán, Alejandro Nájera, autogol de Cuauhtémoc González y un par más del talentoso Santiago Rentería, en tanto, por los potosinos respondió Hugo Lozano, más el autogol de Ramón Villanueva.

Con estos resultados, para la organización de Tigres Durango y a falta de nueve jornadas, sub 17 es cuarto lugar general; sub 15 es octavo lugar y la sub 13 necesita venir de atrás para salir del casillero número 12.