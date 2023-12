Fernando Martínez continúa con su paso para llegar a los Juegos Paralímpicos París 2024, y en entrevista exclusiva con El Sol de Durango comenta cuales son los eventos a los que acudirá a inicios del próximo año y que pueda lograr su calificación a la máxima justa.

Para junio, el paranadador duranguenses se tiene que colocar en el quinto o sexto lugar del mundo para poder acudir a París, cierra el 2023 con la novena posición.

Para principios del 2024 irá a reclasificarme por el tema de su vista S12, para así poder acudir a Mineápolis, Italia y Francia y ya así poder saber el ranking mundial y saber si es mexicano elegible a Paralímpicos.

El nadador de Anguilas, cuenta con S12, una discapacidad visual que se llama Stargardt, una parte interna del ojo es genética y cuando entró a la pubertad la enfermedad se empezó a desarrollar.

Es decir le comió una pequeña parte de su vista central, la vista del detalle, para ver los rasgos de los rostros, “si me ven en la calle me tienen que saludar porque realmente no los veo”.

Asimismo aclara que cada cierto tiempo tiene que ir a realizarse estudios para ver si la vista se queda igual o empeora, en enero estará en una clínica para que le hagan todo lo correspondiente.

Son doctores de varias partes del mundo los que analizan todo y ellos deciden en que clasificación debo de estar.

“Tener una discapacidad no es fácil, lo más difícil es aceptarlo, encontré en el deporte un refugio y que me hiciera sentir bien, en los Parapanamericanos me puse el uniforme de la selección y puedo decir que perder la vista es de las mejores cosas que me han pasado”, dijo Fernando Martínez.

Su entrenador Hugo Mata ve en su paranadador cualidades grandes y lo califica como disciplina, perseverancia y resiliencia, ya que cuando se propone las cosas las logra.

Ahora va por Estados Unidos, Italia y Francia / Foto: Raquel Carreón | El Sol de Durango

Excelente participación en panamericanos

“Sabe que profe no me siento bien y lo que me responde fue que si quería me daba de baja en la prueba”, palabras que lo motivó a dar todo sobre todo en la última prueba en Santiago de Chile.

Iba muy motivado en la prueba de 400, porque era la que había entrenado todo el año, pero lo malo es que poco más de una semana de partir a Santiago de Chile tuve una lesión y no me permitió llegar a excelentes condiciones, palabras expresadas por el duranguense.

En los pasados Juegos Parapanamericanos consiguió tres medallas, dos de plata y una de bronce.

Las platas fue de 4x100 en estilo libre y 400 metros estilo libre, la de bronce en los 50 metros estilo libre.

Formado en el equipo de natación Anguilas con el equipo multidisciplinario entrenado por Lulú González, Hugo Butzmaan, además de fisioterapeuta, psicóloga, médico, entre muchos más personas, sin dejar de lado todo el apoyo de sus padres.