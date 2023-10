Los Alacranes de Durango se vieron derrotados en manos de los Tecolotes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, todo esto con cartones de 2 goles por 0.

Se jugó la jornada número 12 para los Alacranes de Durango en la Liga Premier y el turno indicaba visitar en el estadio 3 de marzo a los Tecos de la UAG., equipo con el que dos errores garrafales terminaron por darle la derrota a los duranguenses.

En la primera mitad los equipos no se hicieron daño, en un duelo que se tornó con una disputa férrea en la media cancha, pero con dos escuadras que siempre propusieron al frente

Nos llevamos una dolorosa derrota ante @FCTecos a regresar a casa, a levantar la cara y trabajar fuerte.



Nos vemos el próximo viernes en el Zarco

Para la segunda mitad vino la debacle para Durango.

Primero, en el minuto 55, el balón fue para atrás para el apoyo en la humanidad de Ocon, este no supo recepcionar la pelota, la cual le rebotó y ahí, robó José Casillas para encarar solo al portero alacrán, al que sacó y posteriormente dribló solo para empujar la pelota para el 1-0.

Segundo, al minuto 75, de nueva cuenta, la misma historia, la media cancha de Alacranes retrocedía la esférica para apoyarse, pero el balón le cayó a un tecolote, quien condujo la pelota, quebró a un defensa y este término por hacerla falta para que el colegiado señalara la pena máxima.

Alacranes de Durango cae 2-0 ante los Tecos UAG / Foto: Cortesía |

Desde los once pasos los Tecolotes de la UAG., no perdonaron y fue Pedro Teran quien cobró desde los once pasos para fusilar a Muñoz, con lo que cayó el 2-0 definitivo, pues los protagonistas ya no se hicieron daño.

De esta manera los Alacranes de Durango se mantendrán en la sexta posición de la tabla general, al momento, con una suma de 26 unidades.

Alacranes regresa a casa el próximo 27 de octubre en punto de las 20:00 horas para recibir al conjunto de Colima en el partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Premier.