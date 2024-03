Alacranes nuevo líder del grupo uno

Alacranes de Durango es el nuevo líder del G1 con 56 unidades, esto tras la noticia de que la escuadra de Chihuahua FC no participará más en la Liga Premier en la Temporada 2023-2024, por lo tanto, el conjunto “venenoso” se mentaliza en mantener el liderato este viernes cuando reciban a los Tecos.

El Comité Ejecutivo de la Liga Premier, presidido por el C.P. José Vázquez Ávila, convocó a una reunión extraordinaria con los presidentes y representantes legales de los clubes, con el objetivo de abordar una serie de asuntos pendientes, en los que destacan el proceso de licenciamiento y la desafiliación de Chihuahua FC.

Entre los temas más apremiantes se encontraba el proceso de licenciamiento de los clubes de cara a la próxima Liguilla de esta temporada. Dado que el periodo para realizar los trámites aún no se había abierto en la Federación Mexicana de Fútbol, era imperativo tomar una decisión que asegurara el buen funcionamiento de la competencia.





"En este momento, carecemos de una definición concreta sobre los requisitos del licenciamiento, pero entendemos los principios generales que lo rigen. Estos se centran en la procedencia y aplicación adecuada de los recursos, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y financieras ante las autoridades correspondientes, así como la mejora continua de la infraestructura", explicó José Vázquez Ávila durante la reunión.

"La realización de esta reunión era esencial, ya que, sin una decisión clara respecto al licenciamiento, corremos el riesgo de no poder llevar a cabo la Liguilla. Únicamente la asamblea de clubes tendría el poder de modificar esta situación, de ahí la importancia de este encuentro", agregó Vázquez Ávila.

El conjunto “venenoso” se mentaliza en mantener el liderato este viernes cuando reciban a los Tecos / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Durante esta reunión extraordinaria, también se abordó el caso del Chihuahua Futbol Club, y según lo expuesto por el presidente de la Liga, este equipo no volverá a participar en la competencia y su desafiliación ya está en proceso por parte de la Federación Mexicana de Fútbol.

"Es definitivo que Chihuahua no participará más", declaró el presidente. "Estamos llevando a cabo los procedimientos necesarios para que el equipo ya no forme parte de la competencia, y como consecuencia, sucederá lo mismo que en el caso de Yalmakan, que no sumará puntos en la temporada".

















Como resultado de esto, las estadísticas generadas por el conjunto de Chihuahua FC desaparecen de la competencia y Alacranes toma el mando del grupo uno a tan solo 6 jornadas de finalizar la etapa regular, recordar que el primer lugar de cada grupo se coloca en la fase de semifinales evitando así la fase de repechaje que la jugaran equipos ubicados del segundo al séptimo escalón de cada grupo.