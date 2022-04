Alacranes de Durango visitará a los Correcaminos

El equipo de fútbol profesional Alacranes de Durango se encuentra listo para enfrentar este sábado 9 de abril al conjunto de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en punto de las 16:00 horas, partido a celebrarse en la gramilla del estadio Marte R. Gómez en la última fecha del torneo clausura 2022 de la Liga Premier.

Partido de matar o morir para la escuadra de Durango que en el papel no representaría peligro al comparar el paso de ambos equipos durante el torneo, pero no hay rival pequeño ni a modo, y eso lo saben en el campamento arácnido, y el “corre” se convierte en una aduana muy peligrosa, pues al no jugarse nada, no tienen nada que perder, pero si tienen mucho que ganar, pues dentro de uno de los escenarios pudieran eliminar al campeón.

Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Consientes de todo lo que se juegan los dirigidos por Jair Real tuvieron una semana intensa en su preparación corrigiendo algunos detalles que se han presentado durante el paso de las jornadas y manteniendo al máximo su concentración en el rival, con la mentalidad puesta en conseguir la victoria y no estar a expensas de algún otro resultado para conseguir la calificación a la liguilla.

Alacranes llega a este compromiso como tercer lugar del Grupo 1 con 25 puntos, y al asecho vienen los conjuntos de Coras FC con 23 unidades y Saltillo FC con 22 puntos, situación que obliga a los duranguenses a sumar si o si para no depender de ningún otro resultado. Por su parte los de la UAT se ubican en la casilla 13 del Grupo 1 con 9 puntos.