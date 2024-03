Alexa Moreno quiere disfrutar el proceso de cara a París 2024

Enfocada en divertirse y disfrutar de una nueva aventura en los Juegos Olímpicos de París 2024, es el principal objetivo de la gimnasta mexicalense, Alexa Moreno, quien consiguió su boleto a la capital francesa por su actuación en el Campeonato Mundial de Gimnasia Amberes 2023.

Foto: Juan Salazar / La Voz de la Frontera

Después de un año repleto de eventos y actividades, Alexa se mantiene entrenando en su casa, donde su agenda diaria está compuesta por una rutina de trabajo de gimnasio, rehabilitación, alberca y aparatos.

En una entrevista exclusiva con La Voz de la Frontera, la atleta de 29 años mencionó que aunque sus días son muy ocupados, trata de aprovechar los tiempos libres para estar con su familia y amistades.

Mi familia está acostumbrada porque tengo toda la vida haciendo esto, nada más nos damos el tiempo de hacer cosas juntos el fin de semana y también trato de salir con amigos cuando puedo dijo Moreno.

Foto: Juan Salazar / La Voz de la Frontera

Cabe destacar que, además de sus entrenamientos diarios, Alexa se toma un tiempo para asistir a clases de baile y lecciones para aprender coreano, siendo este último el cuarto idioma que estudia.

Me gusta hacer actividades distintas, me sirve como desestrés y la comunidad es muy diferente. Sigo aprendiendo japonés y ya lo entiendo un poco más, pero como ahorita no puedo estar en los dos decidí darle prioridad al coreano, mi meta es aprender 5 idiomas en total compartió la atleta mexicana.

La deportista cachanilla también se dijo contenta de ser nombrada como la mejor gimnasta del 2023 por la Asociación de Cronistas Deportivos de Mexicali (ACDM), un reconocimiento que para ella significó mucho al inicio de su carrera.

“Los premios Cuauhtémoc son un reconocimiento al que le tengo cariño porque fue el primer trofeo grande que tuve en mis manos, a veces es difícil para mí recibir este tipo de cosas porque yo me veo como alguien normal, pero de igual forma estoy contenta”, expresó.

Para finalizar la entrevista, Alexa Moreno envió un mensaje de agradecimiento a todos los mexicalenses que la siguen y apoyan en sus competencias, asegurando que una de las cosas que más le gusta de Mexicali es su gente, por su calidez.

Foto: Juan Salazar / La Voz de la Frontera

Nota publicada La Voz de la Frontera