Se llevará a cabo el primer torneo de ajedrez del año, la cita el próximo 21 de enero en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), el torneo es denominado Zombie Chess Tournament.

Dicho torneo es con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte (Inmude) y del CCH, por lo que se convoca a toda la comunidad ajedrecística a formar a parte para mover las piezas.

Podrán participar todos los ajedrecistas que cumplan con los requisitos estipulados por el comité organizador.

Arranca primer torneo de ajedrez del año./ Foto: Cortesía

Las categorías a participar son dos, Libre, que es cualquier jugador que así lo desee y la Juvenil Sub 16, para aquellos jóvenes menores de 16 años al 21 de enero de 2023.

El rating considerado será el más alto entre rating estatal, nacional o FIDE.

La primera ronda dará arranque a las 10:00 horas, el resto se jugará de manera consecutiva y al término de la última se realizará la premiación.

Se utilizará el sistema suizo basado en rating a seis rondas, el tiempo de reflexión es de 25 minutos por jugador para toda la partida con cinco segundos de incremento por cada movimiento a partir de la jugada uno.

Se puede pedir un bye únicamente en la primera ronda con un valor de 0.5 puntos aclarar la opción en el llenado en el llenado del formulario.

El tiempo de espera será de 15 minutos a partir de la hora programada para el comienzo de la ronda, transcurrido ese tiempo se declarará partida perdida por incomparecencia.

Los desempates será encuentro directo, buccholz, buccholz mediano, sonneborn berger, mayor número de victorias y Arranz.

La inscripción para libre tiene un costo de mil 200 pesos, en juvenil es de 150 pesos, se premiarán a los diez primeros lugares de la Libre, en la juvenil a los cinco primeros puesto, así mismo se premiará al mejor Sub 14, mejor Sub 12, mejor Sub 10, mejor Sub 8 y mejor femenil.

Para mayor información se puede comunicar al WhatsApp 6181661970 y/o 6182672330.