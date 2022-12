Exitoso torneo de ajedrez de selección en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICGTORIA, Dgo. (OEM).-Con la competición de 35 niños y jóvenes amantes del deporte ciencia, dentro de la programación general de la Feria del Maíz y del Frijol 2022, se desarrolló en Guadalupe Victoria un torneo de ajedrez para seleccionar a quienes representen a dicho municipio en fase estatal el 2023 en la ciudad de Durango, esto rumbo a Juegos Nacionales del CONADE.

Se compitió en tres categorías, sub 12, sub 14 y sub 16, varonil y femenil, con organización principal del recién nombrado presidente de la Asociación Municipal de Ajedrez, Manuel Fraire García, y secundado entusiastamente por Lirio Piedra Galindo y Miguel Ángel Martínez Ortiz, quienes fungieron como jueces, la primera a la vez secretaria de la asociación mencionada.

Obtuvieron primeros lugares y el boleto de pase a la etapa estatal, Daniel Galarza Retana, en categoría sub 12; Andrea Celeste Herrera Ramírez y Yahiel Galindro Piedra, en sub 14; y María Fernanda Hernández de Lara y Diego Castañeda Quintero, en sub 16.

La competencia en la categoría sub 12, rama varonil, se efectuará en los próximos días, por no ser posible asistir a varios ajedrecistas inscritos al primer llamado.

El torneo fue Inaugurado por el alcalde David Ramos Zepeda, quien estuvo acompañado de la presidenta de la Asociación Estatal de Ajedrez, Karla Teresa Solís Luna, y del director municipal de Deporte, Fili Manzanera Valenzuela.

Se hizo entrega de trofeos a quienes obtuvieron el lugar de honor y constancia y reconocimiento a los ocupantes del segundo y tercer lugar en su respectiva categoría.