Asociación de Hockey Durango recibió material deportivo del IED

Este miércoles la Asociación de Hockey Sobre Pasto de Durango encabezada por su presidente, Daniel Iván Soto de Luna, acompañado por el entrenador Milton Carlos García Cervantes, recibieron de la directora del Instituto Estatal del Deporte (IED), Anakaren Ávila Ceniceros material deportivo.

Este material consta de bastones, pelotas, caretas y guantes de seguridad para cortos, que serán de suma utilidad para los equipos que se preparan para representar a Durango en los primeros Nacionales CONADE 2021.

"Quiero resaltar el gran apoyo que hemos tenido por parte de las autoridades del IED, este material llega en inmejorable momento, ya que motivará a nuestros deportistas, afortunadamente seremos sede de la etapa nacional gracias a la gestión de la maestra Anakaren, estamos trabajando duro para hacer un buen papel", señaló Daniel Iván Soto.

Asociación de Hockey recibe apoyo del IED/ Foto: Cortesía | IED Durango

Cabe resaltar que Durango será la sede nacional de esta disciplina deportiva en la que participarán con los equipos varonil y femenil de las categorías sub 15, sub 18 y sub 21, quienes han trabajado para llegar bien preparados física, técnica y mentalmente a esta justa nacional y dar la pelea por los primeros lugares.

Algunos de los estados que tienen su lugar para estar en los Nacionales CONADE 2021 en la disciplina de Hockey sobre Pasto del 11 al 24 de junio son:

Sonora

Estado de México

Ciudad de México

Guanajuato

Jalisco

Yucatán

Puebla

Quintana Roo

Baja California

Tlaxcala

Entre otros más que también estarán presentes.