Será un fin de semana lleno de mucha actividad en el estatal de los Juegos Nacionales Conade 2024, en donde los duranguenses disputarán su pasaporte al macrorregional en atletismo, triatlón y ciclismo.

Te puede interesar: 37 equipos en De la Calle a la Cancha, buscan su lugar al nacional

En el ciclismo la modalidad de ruta será este sábado 9 de marzo en la Vialidad Gómez Morín (atrás de la ex estación del Ferrocarril) a las 9:00 horas, en las diferentes categorías de Juvenil A 13-14 años (2010-2011), Juvenil B 15-16 años (2008-2009), Juvenil C 17-18 años (2006-2007), Sub-23 19-22 años (2002-2005), en las ramas varonil y femenil.

Atletismo, triatlón y ciclismo este fin de semana en el estatal / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

En el caso de la prueba a contrarreloj se efectuará el sábado 16 de marzo de 2024 en carretera al Mezquital, entronque con Libramiento a las 9:00 horas, y se competirá en las categorías Juvenil A 13-14 años (2010-2011), Juvenil B 15-16 años (2008-2009), Juvenil C 17-18 años (2006-2007), Sub-23 19-22 años (2002-2005) en las ramas varonil y femenil.

Las inscripciones están abiertas y se cerrarán el día 7 de marzo de 2024 para la modalidad de Ruta, el 13 de marzo de 2024 para la modalidad de Contrarreloj y el 13 de marzo de 2024 para la modalidad de ciclismo de montaña.

La fase estatal de triatlón se realizará este fin de semana, los mejores irán al macrorregional que será del 6 al 9 de abril en San Luis Potosí.

Atletismo, triatlón y ciclismo este fin de semana en el estatal / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Este sábado 9 de marzo en punto de las 08:00 horas será la prueba de duatlón, la cual se efectuará en el bulevar Gómez Morín mejor conocido como Estación Central, partirán de Hidalgo con retorno en la calle Laureano Roncal, para el desarrollo de la carrera de a pie y la de ciclismo.

A las 16:00 horas será el acuatlón en la alberca del Instituto Estatal del Deporte (IED) y para la prueba de carrera pedestre la pista del propio IED.

La prueba del triatlón se efectuará el domingo 10 de marzo a las 8:00 horas y tendrá como sede el IED, la natación en la alberca del IED, el ciclismo en la ruta trazada por calles Heroico Colegio Militar, Everardo Gámiz y María Bayona.

Atletismo, triatlón y ciclismo este fin de semana en el estatal / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

El atletismo también será este fin de semana, los mejores se apuntarán al macrorregional que se celebrará del 29 de abril al 4 de mayo en Culiacán, Sinaloa.

Todas las pruebas se efectuarán en la pista atlética Mario Vázquez Raña del IED, la junta previa se efectuará el viernes 8 de marzo a las 19:00 horas en el Salón de la Fama del propio IED.

La actividad iniciará tanto el sábado como el domingo a las 8:00 horas, las categorías a competir son sub 16, sub 18, sub 20 y sub 23 tanto en la rama femenil como en la varonil.