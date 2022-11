Concluye temporada regular de la golden en Liga de Futbol Veteranos Durango

Finalizó la campaña regular dentro de las acciones de la categoría Golden en la Liga de Fútbol Veteranos Durango y fue Sergio Lastiri Rojas quien portando los colores del Deportivo Maderera, saltó al terreno de juego inspirado para anotar 4 goles y así, llevar a su representativo a la victoria.

Dentro de las acciones de esta última jornada el Maderera derrotó con marcador de 6 goles por 1 a Constructores Picasso, con un Lastiri Rojas que en todo momento brilló a la ofensiva para encaminar a los suyos hacia la victoria y ahora, con confianza los madereros arriban a la ronda de cuartos de final.

Concluye la temporada regular de la golden en Liga de Futbol Veteranos Durango / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

Es importante destacar y subrayar que al finalizar la temporada regular es el cuadro de la Sección 12 B quién terminó como el mejor equipo de la categoría Golden, ya que sus integrantes concluyeron cómo líderes generales de la competencia.

Los cuartos de final de la categoría Golden a celebrarse el próximo sábado, presentará los siguientes enfrentamientos: Sección 12 B Vs. Amigos JC Golden, Atlético Universidad Vs. Compadres, Picasso Constructores Vs. Amigos de Esteban y el Club Deportivo Maderera Vs. Santos División.