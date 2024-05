Mineros reclaman falta de incentivos de la federación, lo que desincentiva las inversiones

La actividad minera es una de las más complejas y no siempre más redituables del país, pues durante el 2023, empresas como la de Peñoles dedicada a la extracción del Zinc, no lograron ganancias redituables, por lo que no hubo utilidades, debido a la pérdida en el precio de este mineral, sin embargo de acuerdo con el presidente del Sector Privado Empresarial, Bernardo Ysita del Hoyo, esta es la única actividad económica que tiene la posibilidad de llegar a lugares inhóspitos en donde solo se encuentra el crimen organizado.

Y es que la gran mayoría se encuentran en lugares donde no hay nada a su alrededor, en medio de montañas y caminos agrestes hasta donde se debe llevar toda la producción, “somos los que generamos trabajo en lugares donde o estamos nosotros, o está el narcotráfico. No hay otra”, aseguró el empresario minero, al reiterar que en su caso, no han tenido problemas para trabajar por motivos de inseguridad.

Imagen ilustrativa | los habitantes de aquellos lugares solo tienen dos opciones, trabajar en la mina o irse con el crimen organizado / Foto: Cuartoscuro.com

Por el contrario, reiteró que los habitantes de aquellos lugares solo tienen dos opciones, trabajar en la mina o irse con el crimen organizado, pues “si no le damos apoyo a la industria forestal o la minera, en la zona sierra ¿a qué se puede dedicar la gente?”, y es que sin hacer juicios en contra de aquellos que han decidido dedicarse a esta actividad, “la gente no es mala per se, pero si no damos los alicientes para que haya una chamba, la gente se tiene que inclinar hacia un lado”, dijo.





En este sentido señaló que en Durango no ha tenido la necesidad de contratar personal de seguridad, pues nunca ha tenido una situación de cobro de derecho de piso, tampoco algún atentado en su contra o de sus trabajadores, pues ellos (el crimen organizado), sabe que es una actividad que da empleo a los habitantes de la zona.

Pese a ello advierte que durante esta administración federal, han enfrentado el freno de la actividad de exploración por la falta de permisos y eso desincentiva a las empresas tanto nacionales, como extranjeras para realizar nuevas inversiones.

“Tenemos muchos problemas en la cuestión medio ambiental, de trámites, no se está sacando ningún trámite, no ha habido ninguna nueva concesión y ha sido muy problemático para el sector”, comentó el empresario minero, quien señaló que bajo ningún argumento, la autoridad federal simplemente no da contestación a las peticiones.

Ello detiene la realización de muchos proyectos, sobre todo en estados como Zacatecas, que son gobernados por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), donde desde hace dos años están a la espera de la firma del gobernador del estado, David Monreal Ávila, misma que no se ha podido obtener bajo argumentos burocráticos.





“Todo es federal porque siguen un lineamiento”, comentó Ysita del Hoyo, al argumentar que en Durango no tienen esos problemas, “pero en otros estados pareciera que es una línea federal y las oficinas federales como Profepa y Semarnat son un grave problema”, apuntó.

Aunque no tiene una estadística de las pérdidas relacionadas con el sector ante esta situación, pues dijo no ser el representante del sector en el estado, advirtió que como empresario minero vive la situación cada año.

“Muchas empresas que se dedican a la producción de Zinc y Oro pararon, entonces Belardeña no tuvo participación de utilidades. No habrá reparto de utilidades porque simplemente no hay”, dijo el productor, quien aseguró que en el caso de la plata y el oro se han mantenido estos años.

Explicó que cada mina cuenta con una vida útil y cuando la actividad de una se acaba, debe parar, por lo que si no se obtienen los permisos necesarios para realizar nuevas exploraciones, no es posible mantener los empleos en esos lugares que dijo “son estratégicos para el país”.