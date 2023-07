Conoce a Karen Macías, la campeona nacional de Karate Do

Una vez más la atleta duranguense Karen Macías, brilló en el deporte de sus amores, puesto que se consagró como campeona nacional de karate do.

Del 16 al 19 de junios se celebró el Campeonato Nacional de Karate Do en la ciudad de San Luis Potosí, en donde la deportista duranguenses una vez más demostró su poderío y talento para convertirse en la mejor de México dentro de su categoría.

Fue una competencia que no fue nada sencilla para Karen, puesto que en el preselectivo tuvo que derrotar a cinco karatecas de mucho talento, más adelante, en el selectivo para finales no hubo mayores problemas y la duranguense se colocó de entre las mejores para protagonizar la ronda de finales.

Ya en la búsqueda de los primeros lugares, es decir, las finales, en la ronda de cuartos de final Karen venció sin problemas a su rival de Sonora, esto lo catapultó a la semifinal ante Jalisco, ahí, el duelo fue sumamente complicado pero la experiencia de Karen la llevo a salir con la mano en lo alto; ya en el duelo por el primer lugar ante Baja California, la de Durango mostró solidez en su karate y no tuvo dificultades para agenciarse el campeonato nacional.

Para Karen Macías, este campeonato estuvo lleno de muchas emociones y de meditación por lo trazado a lo largo de su carrera deportiva, es por eso que la talentosa karateca alacrana, habló en entrevista para El Sol de Durango.

¿Cómo te sientes luego de la obtención del campeonato nacional?

"Gracias a Dios me lleve el primer lugar, soy la única representante de Durango en Karate, este campeonato es importante porque me abre la puerta a Selección Nacional y a competencias internacionales", señaló la joven atleta.

Asimismo agradeció a su entrenador Antonio Reyes, patrocinador, el gimnasio Lion Center de Leo García, ya que afortunadamente mucha gente se le ha acercado para apoyarla.

Señaló que se quiere seguir preparando, para la próxima competencia internacional, ya que se deseo es traer lo mejor para México y Durango, "siempre digo que soy orgullosamente duranguense, todos estos logros en el karate es para la gente que me ha echado la mano". afirmó.

Finalmente Karen dio el siguiente mensaje; "A mí siempre me han dicho que del deporte no voy a vivir, que haga otras cosas que me dejen más, pero para mí el deporte es una gran inversión, es lo mejor que tengo, hay deportistas que piensan de esa forma, hay gente que los desmotiva, pero quiero decirles que nunca se rindan, que sigan sus sueños, que no callen bocas, los únicos a quien hay que demostrarle su talento es a uno mismo".