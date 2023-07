Alacranes no desaparece; permanecerá en la Liga Premier

Tras la incertidumbre que se ha generado con el club de Alacranes de Durango, por su supuesta desaparición de la Liga de Expansión MX, el gobernador de la entidad duranguense, Esteban Villegas Villarreal aseguró que la escuadra ponzoñosa se mantiene en la Liga Premier y será en enero de 2024 cuando regresen a la división de plata.

Te puede interesar: Alacranes de Durango desaparece de Liga de Expansión

Villegas Villarreal aclaró que el equipo no está vetado ni nada parecido, "quienes sí fueron rechazados fueron los empresarios que se presentaron ante la Liga con la franquicia".

Por lo que será hasta diciembre que el club milite en la Liga Premier y el próximo año regrese a la Liga de Expansión. Asi mismo, el gobernador reprobó que se hagan especulaciones en torno al equipo, sobre todo, sin fundamento.

También indicó que tras una reunión con el titular de la Liga de Expansión, le pusieron en claro la necesidad de “limpiar” el Club, para poder avanzar en las negociaciones, sobre todo en lo relativo a los empresarios que se presentaron con la franquicia; “ellos no pasan”.

Ya tenemos en nuestras manos 🤚🏼 el balón ⚽️ que rodará esta temporada en @LigaMXExpansion



Voit Tempest está en casa 🏟️ 👊🏼 #SinLímites #Tempest #Apertura2023 #SiempreAlacranes pic.twitter.com/oKk15kjVpt — Club Alacranes de Durango 🦂 (@AlacranesdDGO) June 14, 2023

El responsable de Expansión destacó que dicha organización no puede establecer acuerdos directamente con los gobiernos, es decir, no hay cartas en propiedad de administraciones gubernamentales, por lo que le pidieron llevar a cabo una “limpieza” a profundidad en el club para poder establecer acuerdos.

Alacranes de Durango no desaparece, permanecerá en la Liga Premier / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

En tal contexto, Esteban Villegas aseguró que Durango no está vetado ni nada parecido. Así, Alacranes continuará en la Liga Premier de ahora a diciembre, mientras que se concluye el proceso de “limpia” en el Club y desde luego cumplir los diversos requisitos que se exigen, y en enero, regresar a la escuadra duranguense a la categoría de Expansión.

"El equipo no está en problemas, no se va a ningún lado, no está vetado y van a seguir jugando, Lo único que tenemos que hacer es cumplir una cierta cantidad de requisitos para estar más sólidos rumbo a todo lo que viene”, concluyó Villegas.