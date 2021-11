Coras recibe a los Alacranes en la Liga Premier

El equipo de fútbol profesional Alacranes de Durango se encuentra listo para enfrentar el partido de la jornada 10, cuando visite al conjunto de Coras FC en el estadio olímpico Santa Teresita, este próximo miércoles 10 de noviembre en punto de las 20:30 horas tiempo del pacifico.

Partido de 6 puntos es el que se vivirá la noche de este miércoles cuando se enfrenten Alacranes y Coras, el torneo ha entrado en su recta final y la pelea por la calificación está que arde, es por ello que para ambas escuadras es de vital importancia seguir sumando, de ganar Alacranes se alejaría a 7 unidades de Coras a falta de 3 jornadas, en caso de una derrota, dejaría a los nayaritas a un solo punto de Alacranes.

Dentro del campamento arácnido se encuentran bien definidos los objetivos a corto, mediano y largo plazo, y saben que, de obtener la victoria ante los "nayaritas", estarían con un pie y medio dentro de la fase final, ante ello jugadores y cuerpo técnico han redoblado esfuerzos para comenzar a dar cumplimiento a sus metas.

Equipo de futbol Alacranes de Durango/ Foto: Cortesía | Alacranes de Durango

Brandon Rosas, quien se ha convertido en el hombre gol de Alacranes esta campaña, sabe de la importancia de sumar este miércoles y de lo que esta semana puede traer para el conjunto “venenoso”, a lo que comentó, “Sabemos de la importancia de sumar esta semana que es de 10 puntos para nosotros, ya conseguimos 3 puntos ante Leones, lo platicamos adentro del vestidor, lo que puede pasar en esta semana si sacamos buenos resultados, y pues lo tenemos claro, son partidos cruciales, sin volvernos locos, sabemos qué si sacamos un resultado positivo ante Coras y el fin de semana cerramos con triunfo ante mineros en nuestra casa, nos ponemos dentro de la liguilla”.

Rosas Cruz sabe de la calidad y la capacidad del conjunto de Coras y reconoce que no será un partido nada fácil, pero confía en la calidad y el buen fútbol que viene desempeñando la escuadra de Alacranes, a lo que dijo, “Estamos seguros de que no hay rival fácil en esta categoría y Coras no será la excepción, ellos también están peleando un puesto de liguilla, están en su casa y con su gente, será un duelo de poder a poder y nosotros lo preparamos con tal, el equipo llega bien, cada vez nos vemos mejor dentro del terreno de juego, el equipo va motivado y queremos asegurar nuestro lugar en la liguilla”, finalizó.

Durango llega a este compromiso tras derrotar a Leones Negros de la U de G por marcador de dos goles a uno, con lo que llegó a 20 unidades y se ubica en la segunda posición del grupo uno, mientras Coras FC sumo tres unidades tras pegarle al conjunto de la UAZ en calidad de visitante al son dos goles por uno, con el triunfo se posicionaron en la casilla número 5 con 16 unidades y se mantienen en la pelea.

Alacranes regresa a casa este próximo sábado 13 de noviembre en punto de las 20:00 horas para recibir al conjunto de Mineros de Fresnillo en el estadio Francisco Zarco, en el partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2021 de la Liga Premier.