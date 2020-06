¡NBA ya tiene fecha para reanudar temporada en Disney World!

Casi tres meses después de la suspensión de la temporada por el coronavirus, los propietarios de los equipos de la NBA aprobaron este jueves retomar los juegos el 31 de julio con 22 equipos compitiendo en el complejo deportivo de Disney World en Orlando (Florida).

La aprobación "es un paso necesario para reanudar la temporada", dijo el comisionado de la liga, Adam Silver, en un comunicado. "Si bien la pandemia de Covid-19 presenta retos formidables, tenemos la esperanza de terminar la temporada de una manera segura y responsable".

La propuesta presentada por Silver a los dueños recibió 29 votos a favor y uno en contra, de los Portland Trail Blazers, según reportes coincidentes de prensa.

La junta de dueños aprobó hoy el formato de 22 equipos para reanudar la campaña 2019-2020 de la #NBA.



La fecha tentativa para volver sería el viernes 31 de julio: pic.twitter.com/Yzh16NFeyQ — NBA MÉXICO (@NBAMEX) June 4, 2020

En su calendario tentativo, la NBA espera arrancar los partidos a puerta cerrada el 31 de julio y coronar a un campeón antes del 12 de octubre, aplazando el inicio de la temporada 2020/21 hasta el 1 de diciembre, casi un mes antes de lo que se preveía. En caso de cumplirse este calendario mejorarían las opciones de que las estrellas de la NBA participen en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Todos los jugadores, incluidos los que se encuentran en el extranjero, deberán reportarse con sus equipos como muy tarde el 21 de junio para ser sometidos a pruebas de coronavirus un día después.

Foto: AFP

Los entrenamientos formales arrancarían el 30 de junio y el 7 de julio los equipos se instalarían en el complejo deportivo Disney World ESPN Wide World of Sports, un área de más de 90 hectáreas con canchas de juego y entrenamiento, hoteles y servicios donde se intentará mantener a los jugadores y empleados a resguardo de la amenaza del virus.

Voto de los jugadores

Los 22 equipos que competirán en Orlando son las 16 franquicias que ocupaban las plazas de playoffs en el momento de la suspensión más las otras seis que se encontraban a menos de seis victorias de distancia de esos puestos.

Una de esas seis franquicias son los Portland Trail Blazers, que este jueves se opusieron al plan por considerar que había "formatos más competitivos e innovadores sobre la mesa", explicó el periodista de ESPN Adrian Wojnarowski.

El formato del final de temporada prevé que, antes de los playoffs, se disputen partidos de fase regular que quedaron pendientes (8 por cada equipo) y una posible eliminatoria entre las franquicias que acaben en el 8º y 9º puesto de cada conferencia para obtener el último boleto a la postemporada.

Así es el nuevo formato de juego que fue aprobado hoy por la Junta de Gobernadores de la NBA 👇 pic.twitter.com/3u4WxgCS2I — NBA Latam (@NBALatam) June 4, 2020

La liga sigue trabajando con expertos médicos y con la asociación de jugadores (NBPA) en el complejo sistema de prevención que se aplicará en Orlando, que incluirá la aplicación de tests probablemente diarios, tomas de temperatura, uso de mascarillas y otras medidas de prevención.

Los 30 jugadores que representan a sus equipos en la NBPA participarán el viernes en una conferencia en la que se espera que aprueben el plan de retorno, informó Wojnarowski.

También está pendiente de sellarse el acuerdo con la compañía Walt Disney para el uso de sus instalaciones deportivas y alojamientos.

Foto @primer_pick

La NBA dio este crucial paso en medio de grandes turbulencias en Estados Unidos, con las mayores protestas de las últimas décadas ocupando las calles por el crimen del afroamericano George Lloyd a manos de la policía de Minneapolis, firmemente apoyadas por el conjunto de la liga.

"Seguiremos trabajando estrechamente con nuestros equipos y jugadores para utilizar nuestros recursos e influencia colectiva para abordar estos temas de manera muy real y concreta", dijo Silver.

La NBA en Disney World

En los 85 días que han pasado desde la caótica jornada en que la NBA echó el cierre, al conocerse el primer caso de contagio de un jugador, Rudy Gobert (Utah Jazz), la liga ha tratado de construir una sede "burbuja" donde poder concentrar a los equipos y coronar un campeón en condiciones de seguridad.

Algunos estados han ido flexibilizando las restricciones contra el virus y abriéndose a la disputa de deportes a puerta cerrada, sobre todo Florida.

When you wish upon a star ...



Welcome back, @NBA ✨ pic.twitter.com/Nc91ycGUuL — SportsCenter (@SportsCenter) June 4, 2020

Tras descartar Las Vegas y Houston, la NBA eligió como sede el famoso parque de atracciones de Disney World, un extensa área privada con tres pabellones de alto nivel, el mayor de las cuales con capacidad para 8 mil espectadores.

La NBA fue la primera gran liga estadounidense en echar el cierre por la pandemia - que ha causado más de 1.8 millones de contagios y más de 108 mil muertes en el país - y podría ser la primera también en regresar, ya que ninguna otra ha anunciado una fecha de vuelta.

Foto: AFP

Con este plan la temporada ha terminado para 8 de los 30 equipos: Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors.

Varios de estas franquicias, como los Cavaliers, los Hornets y los Timberwolves, coincidieron en expresar su "decepción" por haber sido excluidos pero respetaron la decisión.

La liga también aplazó este jueves la ceremonia del draft 2020 del 25 de junio al 15 de octubre y canceló el resto de la temporada de la competición filial G-League.

