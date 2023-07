Delfín brilla como árbitro central en la gran final de la Liga Nacional Scotiabank

Esta mañana se jugó la gran final de la categoría sub 13 el Torneo Nacional Scotiabank y ahí, estuvo un duranguense, fungiendo como árbitro asistente Brahian Karol Delfín González.

Delfín, como se le conoce en su tierra, enaltece el arbitraje duranguense en el que tenemos como mejor referente a Marco Antonio Ortiz Nava, ya que lució sobre el terreno de juego para impartir la justicia de manera limpia, gracias a su experiencia y sobre todo, conocimiento a fondo del reglamento.

Gran final de la Liga Nacional Scotiabank / Foto: Cortesía |

Tras la conclusión de la gran final, Delfín, feliz luego del deber cumplido, argumentó en sus redes sociales: "Que buena experiencia, Gracias Dios por todo lo que me das, me llevo mucho nuevos amigos, una experiencia única cuando entras al terreno de juego y se te pone la piel chinita. Gracias a todos los que me apoyan".

Desde muy chico Brahian se involucró como nazareno en el arbitraje y fue su gran personalidad, lo que lo ha llevado a consolidarse como uno de los mejores árbitros, ahora no solo en el estado de Durango, sino que también en la República Mexicana.

Fue una gran batalla de la que fue parte Delfín, pues los protagonistas, Delfines Dorados y CFIG, justamente arribaron a la gran final gracias al dominio de balón que demostraron a lo largo del campeonato.

Luego de los 90 minutos reglamentarios, el empate termino al son de 2 goles por 2, de esta manera, hubo que ir a la tanda de penales, en donde la oncena de Delfines Dorados se consagró campeón con global de 6-5.