Erika González Nevárez fue parte del Monterrey Vs San Luis Potosí

Erika Monserrat González Nevárez la orgullosa duranguense fue parte de una temporada que jamás olvidará, pues tuvo la fortuna de debutar en la Liga MX Femenil., se fue la campaña regular y la nazarena de Santiago Papasquiaro estuvo en acciones de la última jornada como cuarto arbitro del juego en donde las Rayadas de Monterrey recibieron al Atlético San Luis.

Este lunes 15 de mayo el conjunto del Monterrey derrotó claramente con cartones de 4 goles por 2 al Atlético San Luis, ahí, en el estadio mejor conocido como el gigante de acero, ahí estuvo Erika Monserrat como cuarto arbitro, asistiendo a la central Priscila Pérez Borja, los asistentes Alma Martínez y Jesús Sosa.

Al término del compromiso se logro charlar con Erika, quien al ser cuestionada sobre las conclusiones de este torneo, argumentó: “Ha sido una temporada que es la más bonita que he tenido a lo largo de mi carrera, es lo que más he disfrutado, todo mi proceso lo he disfrutado, pero esté en especial ha sido de mucho aprendizaje, conocí mucha gente, conocí muchos lugares que por mi mente jamás pasaron que iba a conocer, conocí equipos que no pensaba que me iba a topar en el profesional, en un estadio”, dijo.

Al respecto añadió: "Estoy muy satisfecha por lo logrado con seis partidos de central y los restantes de cuarto arbitro, espero en Dios y el próximo torneo podamos estar en instancias finales, pero lo que se hizo este torneo me siento muy satisfecha, yo solo iba por tres partidos en el profesional y participamos en seis, lo cual es un número muy importante y muy bueno, solo espero poder hacer más el próximo torneo".

Para la pinolera ha sido una campaña muy especial, pues hay que recordar que en esta temporada llego el ansiado debut, el pasado domingo 5 de febrero, cuando Erika fue la encargada de impartir justicia en el Puebla contra Centellas del Necaxa.

“Todo lo que se logró esta temporada fue muy bueno para el arbitraje duranguense, en lo familiar y en lo personal fue muy grato todo, y pues nada, me encuentro muy contenta, muy agradecida con Dios, con la vida, y con todas las personas que me han apoyado durante todo este proceso”, concluyo la destacada juez profesional de la Liga Femenil MX.