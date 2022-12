Deportivo Félix Campeón en la primera división del fútbol campesino

El conjunto del Deportivo Félix se consagró como campeón en la primera división varonil de la Liga de Futbol Campesina Valle del Guadiana

La oncena del Deportivo Félix brilló sobre el terreno de juego para derrotar el domingo pasado con marcador de 2 goles por 0 a su similar del Deportivo Manzanal.

Los representativos del Deportivo Manzanal y Félix arribaron a la gran final tras demostrar, a lo largo de la temporada, un fútbol vertical que sumado con la disciplina y compromiso los llevo a disputar el partido por la corona.

Bastaron las dos dianas de Heriberto Saucedo, mismas que cayeron en los minutos 60 y 83, para que la escuadra del Deportivo Félix, se llevara la Víctor y por ende el campeonato de este certamen que es organizado por Rogelio Alvarado.

Fue una contienda muy equilibrada a lo largo de la refriega, no obstante, el once de Félix supo mantener la calma, no se desesperó y en el ocaso de la contienda lograron ese par de anotaciones que le dieron forma al tan anhelado campeonato.