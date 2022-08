Durango en primer lugar Elite en la Clásica de San Luis

El ciclista duranguense, Jorge Valles Villalpando es el campeón absoluto de la carrera tradicional Clásica San Luis en su edición 74, compitiendo con los mejores del país.

Te recomendamos: Lobos UAD y Arena Lobo empatan la final

Perteneciente al equipo Transportes Lain, Valles Villalpando llegó a la meta en la primera posición dentro de la categoría Sub 23 y el primero de toda la carrera, por consecuencia también el mejor en la elite.

La carrera se desarrolló en la avenida Carranza de la ciudad potosina, en donde el duranguense terminó con un tiempo de 2:02.07 horas, la segunda posición le correspondió a Fernando Gabriel Nava, a la vez compañero de equipo y en tercero alcanzó a colarse Ricardo Peña Salas.

Fue parte de las actividades deportivas de la Feria Nacional Potosina, en donde los mejores ciclistas del norte y centro del país se hicieron presentes.

Un total de 33 vueltas en el circuito para dar un total de 100 kilómetros y el primero que entró a la meta fue el duranguense, dejando con los ojos cuadrados a todos los espectadores, al tener un cierre espectacular.

Deportes Diablas doblega a Borregas y se acerca a las finales en LNFBP

La avenida Venustiano Carranza fue sede de las competencias en un circuito de tres kilómetros, entre las calles de Tomás Esteves y Muñoz, con salida y meta frente al jardín de Tequis.

Para este 2022 la novedad fue que no solo se tuvieron las tres categorías acostumbradas, Elite, Sub 23 y Juvenil C, sino se incluyeron la novatos, master y femenil, que vinieron a redondear un gran evento que repartió una bolsa económica de 85 mil pesos, con algunos premios especiales en embalaje y más de 100 competidores.