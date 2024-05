Padres de familia avalan prohibir uso de celular en aulas de clase

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Ante las disposiciones por parte de las autoridades educativas en el Estado de Durango para prohibir el uso del teléfono celular al interior de las aulas de clase, padres de familia avalaron dicho reglamento y serán en los próximos días cuando la Secretaría de Educación haga oficial el anuncio.

Fernando Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en la Región lagunera, detalló que se trata de una disposición que se va a socializar, “ya teníamos nosotros pidiéndolo, necesitamos hacerlo, los niños están absolutamente distraídos; es decir, no es posible continuar de esta manera, casi todos los países del mundo lo están haciendo es una medida universal”, detalló el funcionario.

En este mismo contexto, sostuvo que “no puede ser el celular un instrumento de diversión solamente, los niños y los maestros también a la hora de tener clases no deben tener celular ya es suficiente, fue mucho, no estamos teniendo resultados, la gente está absolutamente distraída”, añadió.

Se trata de una disposición que se va a socializar.

Agregó que medida será para todos los niveles educativos haciendo acentuación a partir de nivel secundaria incluso en algunos grados de Primaria donde la comunidad estudiantil ya cuenta con uno de estos dispositivos móviles.

Dijo que es una medida que anunciaría le secretario de Educación, Guillermo Adame si no es que ya la anunció y “nosotros lo vamos a hacer social, lo vamos a hacer público aquí en La Laguna”, añadió.

Respecto a este instrucción de las autoridades educativas, padres de Familia aceptarán disposición de las autoridades educativas para prohibir el uso del teléfono celular en las aulas de los planteles educativos de los diferentes niveles en la Región Lagunera.

Rosalba Rodríguez, madre de familia que acude todos los días a recoger a uno de sus hijos a un plantel de nivel secundaria, destacó que es una buena y atinada medida, “me parece muy bien, para que los alumnos pongan más atención, que no se distraigan y no graben otras cosas que no deben porque a veces es lo que pasa”, añadió.

Padres de familia avalan prohibir uso de celular en aulas de clase.

Dijo que estar comunicados con sus hijos es importante, “que si lo traigan para poder comunicarme con mi hija de que ya salió, o algún problema que haya tenido, es una necesidad para nosotros estar más al pendiente”, recalcó a las afueras del Instituto 18 de Marzo nivel Secundaria.

Otra madre de familia que también acude diariamente a recoger a uno de sus hijos, coincidió en que es una idea positiva y preventiva.

La medida será para todos los niveles educativos haciendo acentuación a partir de nivel secundaria.

María Luisa, destacó que “yo tengo entendido aquí, mi hija asiste a la 18 de Marzo y no tiene permitido usar el celular, el hecho de que traigan su teléfono es por la razón de que como viene sola en el camión ella me manda mensajito cuando ya llega a la escuela, se comunica e igual a la salida para recogerla; o hay veces de que salen temprano y ya os manda mensajito de que ya salió para venir por ella”, expuso.

“Yo pienso que está bien que no lo usen en las aulas, no tienen por qué usarlo si vienen a tomar clases, que no lo usen en las aulas está bien”.