Durango participará en los Juegos Nacionales Populares 2021

Emotiva ceremonia de abanderamiento de la delegación de Durango que participará en los Juegos Nacionales Populares con sede en Acapulco, Guerrero, así como los Paranacionales en Cancún, Quintana Roo, en este mes de octubre, el Secretario de Turismo Eleazar Gamboa de la Parra, con la representación del gobernador constitucional del estado de Durango, doctor José Rosas Aispuro Torres, abanderó a estos jóvenes que habrán de representarnos en estas importantes justas deportivas avaladas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

En su mensaje la titular del deporte en el estado la maestra Anakaren Ávila Ceniceros, expresó a los presentes: “Me da mucho gusto el poder estar con ustedes el poder hacer este abanderamiento, sabemos que las condiciones han sido complicadas para todos; pero si decirles y hacer de su conocimiento que somos uno de los estados que está participando en todos los eventos que convoca la Conade, a pesar de que no han hecho las convocatorias en tiempo y forma, muchos estados están dejando de participar por falta de presupuesto, Durango no ha dejado de participar, hemos estado en Juegos Nacionales, ahora en Paranacionales, estaremos en Juegos Populares y participaremos en los Juegos Indígenas, esto gracias al esfuerzo del gobierno del estado, ya que la indicación de su parte es buscar el cómo sí hacer las cosas, este gran esfuerzo que hacemos es por ustedes el cómo sí hacer lo que corresponde a cada uno de nosotros, así que le pido den todo lo mejor de sí, los resultados se darán si entrenaron bien, deseándoles mucho éxito en estas competencias”.

La deportista Sandra Lizeth Pérez Vallejo, fue la encargada a nombre de sus compañeros en realizar el juramento deportivo.

Para finalizar esta emotiva ceremonia de abanderamiento de la delegación duranguense que participará en Paranacionales y Juegos Populares Conade 2021, el Secretario de Turismo Eleazar gamboa en su mensaje externó lo siguiente “muchas gracias, buen día, a todos reciban los presentes un saludo del señor gobernador, recalcar algo que dijo usted directora Anakaren el deporte es una parte fundamental en la presente administración estatal y a pesar de las circunstancias y de los tiempos difíciles siempre se ha buscado el cómo sí, hacer las cosas siempre en favor de los deportistas y sus familias, “El deporte forma el carácter, forma la disciplina, y forma el temple algo que nos hace falta mucho a todos como sociedad”, sé que darán su mayor esfuerzo y mucho éxito en estas competencias”

Autoridades que estuvieron presentes fueron la directora Anakaren Ávila Ceniceros, el Secretario de turismo, en representación del gobernador del Estado José Rosas Aispuro Torres, la maestra Blanca Patricia Guerrero Portillo, directora de Educación Básica “B” en representación del Secretario de Educación Rubén Calderón Lujar, Adrián Grabados Ávila director del INMUDE con la representación del alcalde capitalino Jorge Salum del Palacio y el profesor Rubén Cabello Coronado subdirector del Sistemas Estatal de Competencias.