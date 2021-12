Duranguense Ana Yareli ya está en las filas a Tigres UANL

La futbolista duranguense Ana Yareli Velázquez Alday ya forma parte del conjunto de Tigres de UANL que milita en la Liga MX Femenil, dentro de la categoría Sub-17.

Ana Yareli fue visoreada cuando la selección femenil de Durango tuvo diferentes partidos amistosos contra los equipos femeniles de Necaxa, Rayadas, Santos Laguna, Mazatlán y Tigres.

Asimismo desde que militaba en la Liga Scotiabank y los Juegos Populares, la duranguense estuvo en ambas competiciones en donde destacó y obtuvo junto con la selección de Durango el primer lugar y la medalla de oro, respectivamente.

"Estoy muy agradecida con la selección Durango por las oportunidades brindadas y todo el apoyo que me dieron, con los profesores Atssiel y Roberto por todo el aprendizaje que recibí y sobretodo con mis compañeras porque siempre estuvieron al pendiente de mi dentro y fuera de la cancha", comentó la futbolista ahora ya integrante del conjunto felino.

Asimismo mencionó: formaron un hogar del cual siempre estaré muy agradecida y todo esto no sería posible sin mi familia que siempre me apoyaron y nunca me dijeron que no.

Es importante mencionar que son varias las duranguenses que ya militan en la Liga Femenil MX en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), por lo que se confirma la calidad con la calidad con la que cuenta Durango.

El llamado de la duranguense es gracias a la continuidad que se le ha dado a Velázquez Alday, quien ha estado varios años con la Selección de Durango de Futbol Femenil a cargo del entrenador Atssiel Estrada y el profesor Roberto Martiz.

También ha contado con el apoyo de la directora del Instituto Estatal del Deporte (IED), Annakaren Avila Ceniceros y Sarahí Garcia Astorga, directora del Centro del Deporte Universitario.