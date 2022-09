Duranguense Anahí Álvarez rompe récord nacional mexicano de 10K

La triatleta duranguense Anahí Álvarez rompió el récord nacional en los 10K Obesity Not For Me realizada este domingo en la Unidad Deportiva Reforma en Tijuana, Baja California, al realizar un tiempo de 32.19 minutos, consagrándose así de las mejores en el país.

Se trató de una competencia certificada y al detener el cronómetro en 32.09 minutos, ahora es la mejor mexicana de todos los tiempos en registro de ruta en territorio nacional.

Apenas hace algunas semanas se encontraba en Valencia, España, en la Copa del Mundo, donde se colgó la medalla de plata, para esta ocasión en Paseo Reforma, se llevó los reflectoras, al ser la primera en cruzar la meta, disputándose el primer puesto en los últimos metros ante Isabel Oropeza.

Fue un cierre de fotofinish, pero al final la duranguense salió avante, la campeona panamericana U23 en pista y Campeona Panamericana U23 en Triatlón, así como el tercer lugar en 10k Bolder Boulder y ganadora del 10k Marathon.TV 2021, va por su siguiente meta, los Juegos Olímpicos París 2024.

En la carrera de Tijuana que es certificada, la segunda posición fue para Isabel Oropeza de Jalisco en 32:11 y en tercero Citlali Mozcote con 32:09.

Entrenada por Ultiminio Álvarez en el Centro de Alto Rendimiento, la duranguense suma un triunfo más y demuestra el porqué es de las estrellas a seguir.