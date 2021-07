El próximo sábado recordaran al “Gordo Camerún”

Las historias que nos regala la magia del futbol soccer son maravillosas, sobre todo cuando se habla de personas que lo amaron y lo proyectaron, hoy El Sol de Durango, hace un paréntesis en la historia, merecidamente, para rendirle tributo a un gran impulsor del deporte de las patadas en la ciudad de Durango, se trata de Víctor Hugo Gallardo Estrada –QEPD-, Niño, Gordo o Camerún, como cariñosamente lo conocía la fanaticada futbolera.

Pocos son los equipos de tradición en la ciudad de Durango y pocos son los equipos que se deberían escribir con letras de oro, tal es el caso del Deportivo Camerún, ejemplo de una escuadra, que sin duda alguna, gracias a la proyección de Gallardo Estrada, se convirtió en un equipo que le dio lustre a la Liga de Fútbol Veteranos Durango.

Fue su amor por el futbol soccer lo que lo llevo a fundar el Deportivo Camerún, pero junto con la acción, Víctor Hugo, más allá del deporte, siempre trató de consolidar una familia, esa misma que se formó en distintas temporadas y que llevo a este representativo a ser ejemplo de deportivismo y fiel formador de reforzamiento de los lazos familiares.

Él fue un excelente y extraordinario padre de Familia, hijo, esposo, hermano, tío, etc., pero, sobre todo, una gran persona y ser humano, por eso el día 24 de julio del 2021, se le rendirá un reconocimiento con un partido de futbol entre la Selección de Veteranos Vs. Ex Jugadores del Deportivo Camerún, que a medio tiempo se le hará una entrega de reconocimiento a su distinguida familia, en el campo de juego Rodríguez de la Ciudad Deportiva, es decir, frente al Estado Francisco Zarco.

Para hablar de Víctor Hugo Gallegos Estrada, ingeniero de profesión, hay que trasladarnos a los inicios con su equipo Deportivo Camerún, en la Liga Obrero Estudiantil, posteriormente en la Liga Benito Juárez, esto en los años 80´s y 90¨s, siendo un equipo protagonista, pero que no logro consagrarse con un título, sin embargo, “El Gordo Camerún” se fue haciendo de fama por su carisma y entrega en este deporte del futbol, rodeándose de grandes jugadores y personas que brillaron en este equipo, caracterizándose por su buen futbol y uniformes vistosos de la selección africana del Camerún.

Sin duda, el del Camerún es uno de los uniformes más emblemáticos de este deporte, por sus colores sobresalientes, que trascendieron durante casi 35 años de trayectoria, esos años en que “El Gordo”, como cariñosamente se le conocía, estuvo al frente de dirigir a su equipo del Deportivo Camerún, dentro y fuera del campo, ya que él siempre estaba pendiente de sus jugadores, que más que jugadores, siempre los trataba como su familia.

La gloria para el Deportivo Camerún, gracias a la constancia de Víctor Hugo llego en los años 2000´s, donde en la Liga Veteranos Durango, dentro de la categoría master, hizo historia al llegar a 5 finales seguidas, de las cuales, llego a ganar 4 de ellas consecutivas, logrando el galardón de “TETRACAMPEÓN”, galardón que sin duda, marco la historia del Deportivo Camerún en especial la de Víctor Hugo Gallardo Estrada y su distinguida familia, que cada sábado lo acompañaban a cada uno de sus encuentros.

Sin duda, fueron años de alegría, ya que cada final se respiraba un ambiente especial, con un equipo unido, concentrado, pero, sobre todo, con una hermandad que por tal motivo lo llevo a la época dorada, con un sinfín de jugadores que en los 35 años lograron vestir y defender los colores llamativos de este Deportivo Camerún, que por mencionar algunos, es obligación recordar a la bujía del motor, el gran medio de contención Sergio Débora Flores, “El Zorro” o “La Liga”, como muchos lo conocen y Julio Rodríguez Castillo, a quien sus ex compañeros del Camerún hoy esperan su pronta recuperación luego de algunas complicaciones en su salud y le mandan un fuerte abrazo.

También están los siguientes guerreros que defendieron ese uniforme verde con amarillo: Los hermanos Francisco y Enrique Amaya, Víctor Orona, Carlos Sierra, Sergio Juárez Checo, Romario Fernando Herrera, Francisco Alanís, José Luis Frías Herrera, Juan Carlos de la Hoya, Miguel Cisneros, Grillo Martínez, Miguel Leyva, Valente Reyes, José Salazar, los hermanos Milton y Fernando Barreto, Armando Arrieta, “Negro” Villalba, Rene “La Rana” Quezada, Gustavo López “El Veracruz”, Ray, Antulio (ellos originarios de Guadalupe Victoria, Dgo.).

No podemos dejar de mencionar a Francisco Rodríguez, Gilberto Yáñez, Bernardo Bravo, Centeno “La Tuna”, Oscar Centeno “El Jetón”, Román Ríos, Javier Julio, Alberto Rocha, “Doctor” Camorras, Gerardo Domínguez “El Chimpas”, Fausto, George Vaquero, Víctor Medina “El Negro”, Ezequiel “El Cheque” Hernández, Enrique “El Mapache”, Bogar Lizárraga, Vito Galindo, los hermanos Jesús y la “Changa”, Hugo Cisneros “El Pinturitas”, entre muchísimos más que fueron parte de este gran Deportivo Camerún, hijos todos ellos de Víctor Hugo Gallardo Estrada, así cada fín de semana los nombraba y los trataba como si realmente fueron sus descendientes.

Al hablar del Camerún, es importante recordar a todas esas personas especiales que acompañaban cada fin de semana, a cada encuentro al Deportivo Camerún, como lo fue el estimado y gran amigo de todos los Jugadores el Hermano “Chilo” José Isidro Flores Martínez, así como a Bichin, Osvaldo Arenas “El Cabito” QED.

Para Víctor Hugo, o “El Niño”, cada sábado era especial, al pensar que pasaría una tarde con toda su familia futbolera era su mayor pasión, dirigiendo con energía singular a su equipo de sus amores, disfrutando al máximo todo el encuentro, al término del mismo, siempre existían motivos de hermandad para quedarse la mayoría del equipo a convivir y pasar tardes inolvidables.

Ese era el Ing. Víctor Hugo Gallardo Estrada, El Niño, Gordo o Camerún, como era conocido y hoy, desde la cancha celestial es recordado, siempre entrañable para la mayoría de los que tuvieron la fortuna de convivir y lograr grandes éxitos y fracasos con él.

Esperamos la presencia de todos aquellos jugadores que militaron en el Deportivo Camerún, para que convivan con todos los que seguimos apreciando y extrañando al Ing. Víctor Hugo Gallardo Estrada (Niño, Gordo o Camerún), Descansa en paz, te mandamos un mega abrazo hasta el cielo, todos tus amigos de tu equipo y tu apreciable familia.