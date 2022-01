En búsqueda de la revancha, Alacranes de Durango arranca el Clausura 2022

El equipo de los Alacranes de Durango, actual campeón de la Liga Premier, será el encargado de inaugurar el Clausura 2022, cuando los dirigidos por Jair Real se presenten en Hermosillo, Sonora, para enfrentar a los Cimarrones en un partido donde los sonorenses querrán cuestionar la jerarquía de los Alacranes.

Un partido de revancha para los muchachos de José Islas luego de que en el Apertura 2021 perdieron 2-1. Habrá que ver cómo llegan los dos equipos. Obviamente el campeón sale como favorito, pero la última palabra la tienen los Cimarrones.

La cita es el próximo sábado 15 de enero a las 10 de la mañana en la casa de los Cimarrones de Sonora, el estadio Héroe de Nacozari.

Al momento, el equipo de los Alacranes de Durango, cuenta con dos refuerzos para el arranque de esta nueva temporada, de entrada, el portero Gerardo Magaña, él inició su carrera con el equipo de Monarcas Morelia, donde vio participación en la categoría sub 15, sub 17, Liga Premier en Serie A, de ahí pasó a Mazatlán donde defendió el arco de la Sub 20 y debido a sus buenas actuaciones y rendimiento fue llamado al primer equipo, donde en varias ocasiones salió a banca del primer equipo, seleccionado nacional de la sub 17 donde logró el subcampeonato en el mundial de Brasil y de la sub 20.

Por otro lado, esta Damian Hernández, quien arrancara su carrera con el equipo de Xolos de Tijuana donde pasó por fuerzas básicas, tercera división, sub 17, sub 20 y segunda división, perteneciendo al conjunto fronterizo, se fue a préstamo a la escuadra de Cimarrones de Sonora donde vio acción dentro de la segunda división, también defendió la playera de Atlético Reynosa y Tuzos de la UAZ, quien fue su último equipo en Liga Premier FMF.

El resto de la jornada 1 de la Liga Premier

Tal vez el partido más interesante sea el que jugarán Mazorqueros FC y Caimanes en el Municipal de Santa Rosa.

El equipo que dirige Jaime Durán llega con la idea de escribir una nueva historia y esta vez sí alcanzar el objetivo que es el título. Los de Colima buscarán iniciar con el pie derecho luego de que en el Apertura 2021 perdieron en su presentación.

Y en lo que será el primer partido de Lunes Premier, Tecos recibe a Correcaminos. En el torneo anterior los jaliscienses ganaron y esta vez todo pinta para que los de Zapopan sumen sus primeros tres puntos

Sábado 15 de enero