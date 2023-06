Orgullo mexicano: Alexa Grasso es número 1 en el ranking femenino de UFC

Tras haber vencido a Valentina Shevchenko, Alexa Grasso se convirtió en campeona de UFC. Y, con el retiro de Amanda Nunes, la mexicana ya es la número 1 en el ranking de la compañía.

Fue en el evento UFC 285 donde Grasso venció a Valentina vía sumisión le arrebató el título de peso mosca femenino. Y esto en un tiempo de solamente 4 minutos y medio.

It's official: @AlexaGrasso is now the UFC's No. 1 pound-for-pound female fighter.



With Amanda Nunes removed from the latest #UFC rankings update following her retirement, Grasso takes the top position on the pound-for-pound list.



More: https://t.co/iFUXp1YuFt pic.twitter.com/jPXQqMSZiw — John Morgan (@JohnMorgan_MMA) June 20, 2023

Hasta la fecha, Dana White busca realizar una revancha entre ambas, puesto que son el primer y segundo lugar en el ranking de la compañía.

Amanda Nunes era la indiscutible número 1, pero con el anuncio de su retiro, la mexicana es ahora la mejor calificada en la empresa de artes marciales mixtas más popular del mundo.

Viva Mexico 🇲🇽 https://t.co/LSFIcBDaiv — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 20, 2023

Incluso, el irlandés Conor McGregor felicitó a Alexa. A través de su cuenta de Twitter donde publicó un ‘Viva México’.

En la actualidad, Alexa Grasso no es la única mexicana que resalta en la UFC. Brandon Moreno también es campeón de peso mosca en la categoría masculina y Yair Rodríguez ostenta el título de peso pluma.

Y antes, el también mexicano Caín Velásquez fue campeón de los pesos pesados tras derrotar a Brock Lesnar vía KO en 2012.

¿Quiénes completan el ranking mundial femenino de la UFC?

EL primer lugar indiscutido de la UFC en la categoría femenino le pertenece a la mexicana Alexa Grasso. Seguida por su más reciente rival, Valentina Shevchenko.

No obstante, el resto de nombres que completan la lista de mejores peleadoras del mundo son:

Zhang Weili

Rose Namajunas

Julianna Pena

Carla Esparza

Erin Blanchfield

Jessica Andrade

Yan Xiaonan

Taila Santos

