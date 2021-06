Espectadora en Tour de Francia provoca terrible caída en ciclistas

La primera etapa del Tour de Francia se vio ensombrecida por dos caídas entre los ciclistas, pero una de ellas fue por culpa de una aficionada, a 45 kilómetros para la meta de la primera etapa, en Landerneau.

Una multitudinaria caída se dio por una espectadora que lucía una pancarta invadiendo la calzada. El alemán Tony Martin, del equipo Jumbo, fue quien chocó con la pancarta, se fue al suelo, arrastrando consigo por efecto dominó a decenas de corredores en la estrecha carretera.

Varios corredores se fueron al suelo, formando una enorme montonera en la estrecha carretera. Foto: AFP

Tres corredores fueron obligados a abandonar en esta primera etapa del Tour: Jasha Sutterlin (DSM), Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) y Cyril Lemoine (BB Hôtels).

"Una espectadora golpeó a un corredor con una pancarta y fue un caos", así resumió el español Iván García Cortina (Movistar) el momento del primer accidente que sufrió el pelotón, que afectó a su compañero y colíder del equipo, Miguel Ángel "Supermán" López, quien se dejó en meta 1.49 minutos sobre sus rivales directos.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg — daniel (@cyclingreporter) June 26, 2021

Ante ello, el Tour de Francia anunció su intención de denunciar a la espectadora que originó esta caída.

Los organizadores insistieron en el respeto a las reglas de seguridad hacia los corredores del Tour, víctimas de dos caídas en la última media hora de carrera.

"Denunciamos a esta señora que se comportó muy mal", declaró el director adjunto del Tour, Pierre-Yves Thouault.

La caída se dio a 45 kilómetros para la meta de la primera etapa, en Landerneau. Foto: AFP

"Hagamos posible que el espectáculo no sea estropeado por comportamientos inadmisibles por parte de una ínfima minoría de espectadores", añadió el director adjunto del Tour.

Pierre-Yves Thouault recordó la obligación de permanecer fuera de la carretera, no cruzarla, y no hacerse selfies.

Alejandro Valverde (Movistar), uno de los corredores afectados por las dos caídas en la primera etapa del Tour de Francia al perder 5.33 minutos, pidió "mucha precaución a los espectadores" de la carrera tras el percance ocasionado por la seguidora.

"El Bala", quien aspiraba a ganar la etapa y vestir el primer maillot amarillo como hizo en la edición de 2008 por tierras bretonas, mandó un mensaje a los seguidores: "Mucha precaución a los espectadores en carrera por favor".

|| Con información de EFE y AFP ||