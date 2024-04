Nahuel Guzmán será sancionado por usar láser en Clásico Regio

Antonio Sancho, director deportivo de los Tigres, rompió el silencio ante los medios de comunicación luego de todo lo sucedido en la última edición del Clásico Regio. El directivo de los felinos aseguró que habrá una sanción interna a Nahuel Guzmán por las imágenes donde se le ve usando un rayo láser desde un palco del estadio BBVA.

“Vi que ayer fui muy mencionado. Nahuel y el láser, él está muy arrepentido, ya lo manifestó. No estamos de acuerdo con lo que sucedió, tenemos códigos y reglamentos internos y llevará una sanción interna. Se me hace una falta de respeto que el simple hecho, como una cuestión ética después de 30 años que llevo en el medio, en la institución, que se insinué que nosotros sabíamos o estábamos detrás de esto”, dijo Antonio Sancho este martes.

Futbol América Femenil supera a Tigres y se clasifica a Liguilla

¿Qué pasó en los pasillos del BBVA con Nahuel Guzmán?

Sancho aprovechó los micrófonos y dio su versión de lo sucedido en el pasillo de vestidores del estadio BBVA en el pasado encuentro ante los Rayados. Descartó que haya existido algún tipo de altercado con la directiva del Monterrey, contrario a los señalamientos de José Antonio Noriega donde denunció insultos de su parte.

“El segundo punto referente a lo que pasó a los vestidores, se me hace alguien de futbol, sabemos cómo es esto y básicamente no pasó nada. Tan es así que no hubo reporte de la Comisión Disciplinaria, son cosas de futbol y se quedan en la cancha”, aseveró.

Antes de retirarse, reiteró que la meta de la institución regiomontana es hacer que tanto el plantel que compite en la Liga MX como en la Liga MX Femenil entreguen trofeos a las vitrinas.

“Por último, nosotros estamos enfocados en lo nuestro, que es buscar hacer equipos tanto en la varonil como en la femenil que estén peleando títulos, que estemos buscando campeonatos, como nos ha ido muy bien en los últimos años”, cerró.

Nota publicada en ESTO