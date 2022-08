Rafa Márquez sueña con dirigir a la Selección Mexicana

La carrera de Rafa Márquez como entrenador recién comenzó con el Barca Atlètic, sin embargo, el otrora defensor de la Selección Nacional se ilusiona con algún día llegar a dirigir al Tricolor, afirmó en una reciente entrevista.

“Yo no lo sé, siendo mexicano creo que la ilusión sí está y el sueño de poder ser entrenador de la Selección Mexicana, hoy en día están muy claros mis objetivos, que es seguirme desarrollando, ir aprendiendo, estoy en un puesto que me puede dar mucho aprendizaje y hasta que no tenga esas garantías, no sabemos cuándo, ojalá algún día pueda tener esa oportunidad”, aseguró el Kaiser en charla con TUDN.

Aceptó que ahora mismo no está empapado del tema Selección Nacional, pues de momento lo único que lo ocupa es llegar a buen puerto con el cuadro blaugrana.

“Ya metido en esta burbuja en mi trabajo, es poco lo que se escucha de Selección y porque uno se enfoca en lo que tiene que hacer, un trabajo que lleva más tiempo que el que te llevaba como futbolista, entonces no suena tanto, es más leve cuando estás pendiente de noticias y eso que cuando estás ya en un puesto (como entrenador) y estás más enfocado en eso”, dijo.

Rafa Márquez consideró que sus ejemplos a seguir son Josep Guardiola y Luis Enrique, quienes de alguna forma lo han influenciado para mejorar.

“Totalmente, son ejemplos para mí Guardiola y otros DTs, de estar en un lugar privilegiado que pocos pueden llegar, no todos lo consiguen, pero obviamente tengo la idea de seguir el camino de cada uno de ellos, estoy consciente de la gran potencia para poder seguir aprendiendo como entrenador y después poder ser entrenador, pero también diferente”, compartió.

Rafa Márquez, listo para la temporada

El entrenador mexicano consideró estar totalmente listo para el arranque de la actividad en el Barca Atlètic, pero piensa principalmente en lograr que sus dirigidos puedan crecer para llegar de la mejor forma posible al primer equipo.

“Han pasado grandes entrenadores y tengo la oportunidad de desarrollarme y aprender, eso causa optimismo, pero sobre todo las ganas de trascender y dar la mejor versión para ayudar a los chicos a que se desarrollen”, sentenció en entrevista compartida por el club.

