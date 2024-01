Aitana Bonmatí y Lionel Messi conquistan el The Best 2024

La sorpresa y polémica de la noche fue sin duda el ganador a Mejor Jugador del Mundo. Lionel Messi se alza como el The Best 2024 junto a la española Aitana Bonmatí, ambos tras conquistar el Balón de Oro en octubre de 2023.

Aitana Bonmatí, campeona ante todo

La española Aitana Bonmatí sigue cosechando premios individuales tras sus grandes actuaciones con el FC Barcelona Femenil y España, donde ganó casi todos los trofeos a los que aspiró, incluyendo la Copa del Mundo Femenil.

Aitana es la segunda jugadora del club catalán en ser acreedora a este trofeo detrás de su compañera de equipo y selección, Alexia Putellas.

Con este galardón, Bonmatí suma los tres máximos galardones individuales en un mismo año futbolístico: Balón de Oro, Premio UEFA y The Best.

“Ha sido un año que recordaré toda la vida empezar el 2024 recogiendo este año es un honor pero se lo debo a los equipos en los que he participado, muchas gracias. No estaría aquí ganando este premio y tampoco sería la jugadora que soy en hoy en día gracias de verdad. Agradecer. A todas las personas que me han acompañado en el camino. Quiero felicitar a las nominadas y quiero decir que estoy orgullosa de pertenecer a una generación de poderosas que están combinado las reglas en el futbol y en el mundo“, sentenció.

Lionel Messi sigue siendo el GOAT

Pese a que la euforia por el Mundial de 2022 quedó atrás, Lionel Messi se mantiene vigente como el mejor futbolista del mundo.

En la campaña post mundial “La Pulga” ganó la Ligue 1 con el París Saint-Germain antes de emigrar con rumbo a la MLS.

A su llegada a Estados Unidos, la calidad del astro argentino no se perdió y conquistó la Leagues Cup con el Inter Miami en apenas siete partidos jugados. Así, Leo suma su tercer The Best, superando a Cristiano y a Lewandowski con dos cada uno.

El argentino no estuvo presente en la gala, al igual que sus otros dos finalistas Erling Haaland y Kylian Mbappé, se desconocen las razones de las ausencias.

Los galardonados

El Premio a Mejor Arquero se lo llevaron Ederson, arquero del Manchester City y Mary Earps, portera de la selección de Inglaterra en las ramas varonil y femenil, respectivamente.

En el caso de los entrenadores, Pep Guardiola del Manchester City y Sarina Wiegman de la Selección de Inglaterra Femenil, fueron los galardonados. El catalán se lo lleva tras ser multicampeón con el cuadro citizen, mientras que Wiegman lo consigue gracias al subcampeonato del mundo conseguido en Australia-Nueva Zelanda.

El Premio Puskás fue para el brasileño de Botafogo, Guilherme Madruga, por su gol de chilena frente a Novorizontino. Mientras que el Premio al Fan del año se lo llevó el argentino Hugo Miguel Íñiguez por llevar y alimentar a su bebé en el campo de Colón Santa Fe. El Premio FIFA Fair Play fue para las leyendas de la Selección de Brasil.

XI Ideal Varonil

Courtois

Stones

Walker

Dias

Bernardo Silva

Bellingham

De Bruyne

Mbappé

Haaland

Messi

Vinicius Jr.





XI Ideal Femenil

Mary Earps

Olga Carmona

Lucy Bronze

Alex Greenwood

Kheira Walsh

Alessia Russo

Lauren James

Ella Toone

Aitana Bonmatí

Alex Morgan

Sam Kerr

